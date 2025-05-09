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Посол России принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Братиславе - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:20 09.05.2025 (обновлено: 17:53 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/posol-2016083940.html
Посол России принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Братиславе
Посол России принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Братиславе - РИА Новости, 09.05.2025
Посол России принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Братиславе
Посол России в Словакии Игорь Братчиков и сотрудники дипмиссии в пятницу приняли участие в памятном мероприятии по случаю Дня Победы в Братиславе, сообщил РИА... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:20:00+03:00
2025-05-09T17:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
братислава
словакия
игорь братчиков
в мире
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков и сотрудники дипмиссии в пятницу приняли участие в памятном мероприятии по случаю Дня Победы в Братиславе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Виталий Житнюк. "В День Победы посол России в Словакии Игорь Братчиков, сотрудники российского посольства, послы Азербайджана, Казахстана, Китайской Народной Республики, представитель дипломатической миссии Белоруссии пришли на "Славин", чтобы совместно почтить память поколения, спасшего мир от "коричневой чумы". К подножию статуи Воина-освободителя легла общая гирлянда цветов, символизирующих единство наших стран в борьбе с фашистским милитаризмом в годы Второй мировой войны", - рассказал Житнюк. По его словам, российские соотечественники провели на "Славине" традиционную демонстрацию "Бессмертного полка", придя с портретами своих предков - участников Великой Отечественной войны, звучали песни и мелодии военных лет. "Цветы к могилам погибших в боях за Братиславу красноармейцев возложили бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, председатель Словацкого союза борцов-антифашистов Вилиам Лонгауэр, представители многочисленных общественных организаций, пришедшие в этот памятный день на "Славин" жители Братиславы и других словацких городов и сел", - проинформировал Житнюк. Он также рассказал, что 7 мая посольство России провело в Братиславе приём, посвящённый 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие депутаты от коалиционных партий, статс-секретари ряда министерств, видные общественные деятели, главы словацких городов и муниципалитетов, бизнесмены, представители творческой интеллигенции, аккредитованные в Словакии дипломаты из дружественных стран, соотечественники. "В ходе общения на прошедшем в дружеской атмосфере приеме многочисленные гости говорили об укоренившихся в словацком народе чувстве глубокой благодарности к воинам-освободителям, подчеркивали недопустимость искажения памяти о событиях Второй мировой войны", - сообщил Житнюк. Он отметил, что в выступлениях Братчикова и взявшего слово от имени руководства Словакии вице-спикера парламента республики Тибора Гашпара были акцентированы решающая роль Советского Союза в разгроме нацизма и значение освободительной миссии Красной армии в истории Европы. "Восьмого мая российские дипломаты возложили цветы к монументу советскому Воину-победителю на военно-мемориальном комплексе словацкой столицы "Славин", приняли участие в государственной церемонии празднования 80-летия окончания Второй мировой войны в городе Пьештяны, присутствовали на праздничном гала-концерте в Словацком национальном театре в Братиславе", - рассказал Житнюк.
https://ria.ru/20250509/vuchich-2015902203.html
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Посол России на мероприятии ко Дню Победы в Братиславе
Посол России на мероприятии ко Дню Победы в Братиславе
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братислава, словакия, игорь братчиков, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Братислава, Словакия, Игорь Братчиков, В мире, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Братиславе

Посол Братчиков принял участие в мероприятии к 80-летию Победы в Братиславе

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БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков и сотрудники дипмиссии в пятницу приняли участие в памятном мероприятии по случаю Дня Победы в Братиславе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Виталий Житнюк.
"В День Победы посол России в Словакии Игорь Братчиков, сотрудники российского посольства, послы Азербайджана, Казахстана, Китайской Народной Республики, представитель дипломатической миссии Белоруссии пришли на "Славин", чтобы совместно почтить память поколения, спасшего мир от "коричневой чумы". К подножию статуи Воина-освободителя легла общая гирлянда цветов, символизирующих единство наших стран в борьбе с фашистским милитаризмом в годы Второй мировой войны", - рассказал Житнюк.
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По его словам, российские соотечественники провели на "Славине" традиционную демонстрацию "Бессмертного полка", придя с портретами своих предков - участников Великой Отечественной войны, звучали песни и мелодии военных лет.
"Цветы к могилам погибших в боях за Братиславу красноармейцев возложили бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, председатель Словацкого союза борцов-антифашистов Вилиам Лонгауэр, представители многочисленных общественных организаций, пришедшие в этот памятный день на "Славин" жители Братиславы и других словацких городов и сел", - проинформировал Житнюк.
Он также рассказал, что 7 мая посольство России провело в Братиславе приём, посвящённый 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие депутаты от коалиционных партий, статс-секретари ряда министерств, видные общественные деятели, главы словацких городов и муниципалитетов, бизнесмены, представители творческой интеллигенции, аккредитованные в Словакии дипломаты из дружественных стран, соотечественники.
© Фото : Посольство России в СловакииПосол России в Словакии Игорь Братчиков и сотрудники дипмиссии приняли участие в памятном мероприятии по случаю Дня Победы в Братиславе
Посол России в Словакии Игорь Братчиков и сотрудники дипмиссии приняли участие в памятном мероприятии по случаю Дня Победы в Братиславе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Посольство России в Словакии
Посол России в Словакии Игорь Братчиков и сотрудники дипмиссии приняли участие в памятном мероприятии по случаю Дня Победы в Братиславе
"В ходе общения на прошедшем в дружеской атмосфере приеме многочисленные гости говорили об укоренившихся в словацком народе чувстве глубокой благодарности к воинам-освободителям, подчеркивали недопустимость искажения памяти о событиях Второй мировой войны", - сообщил Житнюк.
Он отметил, что в выступлениях Братчикова и взявшего слово от имени руководства Словакии вице-спикера парламента республики Тибора Гашпара были акцентированы решающая роль Советского Союза в разгроме нацизма и значение освободительной миссии Красной армии в истории Европы.
"Восьмого мая российские дипломаты возложили цветы к монументу советскому Воину-победителю на военно-мемориальном комплексе словацкой столицы "Славин", приняли участие в государственной церемонии празднования 80-летия окончания Второй мировой войны в городе Пьештяны, присутствовали на праздничном гала-концерте в Словацком национальном театре в Братиславе", - рассказал Житнюк.
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