https://ria.ru/20250509/posol-2016083940.html
Посол России принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Братиславе
Посол России принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Братиславе - РИА Новости, 09.05.2025
Посол России принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Братиславе
Посол России в Словакии Игорь Братчиков и сотрудники дипмиссии в пятницу приняли участие в памятном мероприятии по случаю Дня Победы в Братиславе, сообщил РИА... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:20:00+03:00
2025-05-09T17:20:00+03:00
2025-05-09T17:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков и сотрудники дипмиссии в пятницу приняли участие в памятном мероприятии по случаю Дня Победы в Братиславе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Виталий Житнюк. "В День Победы посол России в Словакии Игорь Братчиков, сотрудники российского посольства, послы Азербайджана, Казахстана, Китайской Народной Республики, представитель дипломатической миссии Белоруссии пришли на "Славин", чтобы совместно почтить память поколения, спасшего мир от "коричневой чумы". К подножию статуи Воина-освободителя легла общая гирлянда цветов, символизирующих единство наших стран в борьбе с фашистским милитаризмом в годы Второй мировой войны", - рассказал Житнюк. По его словам, российские соотечественники провели на "Славине" традиционную демонстрацию "Бессмертного полка", придя с портретами своих предков - участников Великой Отечественной войны, звучали песни и мелодии военных лет. "Цветы к могилам погибших в боях за Братиславу красноармейцев возложили бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, председатель Словацкого союза борцов-антифашистов Вилиам Лонгауэр, представители многочисленных общественных организаций, пришедшие в этот памятный день на "Славин" жители Братиславы и других словацких городов и сел", - проинформировал Житнюк. Он также рассказал, что 7 мая посольство России провело в Братиславе приём, посвящённый 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие депутаты от коалиционных партий, статс-секретари ряда министерств, видные общественные деятели, главы словацких городов и муниципалитетов, бизнесмены, представители творческой интеллигенции, аккредитованные в Словакии дипломаты из дружественных стран, соотечественники. "В ходе общения на прошедшем в дружеской атмосфере приеме многочисленные гости говорили об укоренившихся в словацком народе чувстве глубокой благодарности к воинам-освободителям, подчеркивали недопустимость искажения памяти о событиях Второй мировой войны", - сообщил Житнюк. Он отметил, что в выступлениях Братчикова и взявшего слово от имени руководства Словакии вице-спикера парламента республики Тибора Гашпара были акцентированы решающая роль Советского Союза в разгроме нацизма и значение освободительной миссии Красной армии в истории Европы. "Восьмого мая российские дипломаты возложили цветы к монументу советскому Воину-победителю на военно-мемориальном комплексе словацкой столицы "Славин", приняли участие в государственной церемонии празднования 80-летия окончания Второй мировой войны в городе Пьештяны, присутствовали на праздничном гала-концерте в Словацком национальном театре в Братиславе", - рассказал Житнюк.
https://ria.ru/20250509/vuchich-2015902203.html
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Посол России на мероприятии ко Дню Победы в Братиславе
Посол России на мероприятии ко Дню Победы в Братиславе
2025-05-09T17:20
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братислава, словакия, игорь братчиков, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Братислава, Словакия, Игорь Братчиков, В мире, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Братиславе
Посол Братчиков принял участие в мероприятии к 80-летию Победы в Братиславе
БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков и сотрудники дипмиссии в пятницу приняли участие в памятном мероприятии по случаю Дня Победы в Братиславе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Виталий Житнюк.
"В День Победы посол России
в Словакии Игорь Братчиков
, сотрудники российского посольства, послы Азербайджана
, Казахстана, Китайской Народной Республики, представитель дипломатической миссии Белоруссии
пришли на "Славин", чтобы совместно почтить память поколения, спасшего мир от "коричневой чумы". К подножию статуи Воина-освободителя легла общая гирлянда цветов, символизирующих единство наших стран в борьбе с фашистским милитаризмом в годы Второй мировой войны", - рассказал Житнюк.
По его словам, российские соотечественники провели на "Славине" традиционную демонстрацию "Бессмертного полка", придя с портретами своих предков - участников Великой Отечественной войны, звучали песни и мелодии военных лет.
"Цветы к могилам погибших в боях за Братиславу
красноармейцев возложили бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, председатель Словацкого союза борцов-антифашистов Вилиам Лонгауэр, представители многочисленных общественных организаций, пришедшие в этот памятный день на "Славин" жители Братиславы и других словацких городов и сел", - проинформировал Житнюк.
Он также рассказал, что 7 мая посольство России провело в Братиславе приём, посвящённый 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие депутаты от коалиционных партий, статс-секретари ряда министерств, видные общественные деятели, главы словацких городов и муниципалитетов, бизнесмены, представители творческой интеллигенции, аккредитованные в Словакии дипломаты из дружественных стран, соотечественники.
"В ходе общения на прошедшем в дружеской атмосфере приеме многочисленные гости говорили об укоренившихся в словацком народе чувстве глубокой благодарности к воинам-освободителям, подчеркивали недопустимость искажения памяти о событиях Второй мировой войны", - сообщил Житнюк.
Он отметил, что в выступлениях Братчикова и взявшего слово от имени руководства Словакии вице-спикера парламента республики Тибора Гашпара
были акцентированы решающая роль Советского Союза в разгроме нацизма и значение освободительной миссии Красной армии в истории Европы
.
"Восьмого мая российские дипломаты возложили цветы к монументу советскому Воину-победителю на военно-мемориальном комплексе словацкой столицы "Славин", приняли участие в государственной церемонии празднования 80-летия окончания Второй мировой войны в городе Пьештяны, присутствовали на праздничном гала-концерте в Словацком национальном театре в Братиславе", - рассказал Житнюк.