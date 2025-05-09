https://ria.ru/20250509/posol-2016063693.html

Музей о советских воинах в Нидерландах пополнился экспонатами из России

Музей о советских воинах в Нидерландах пополнился экспонатами из России - РИА Новости, 09.05.2025

Музей о советских воинах в Нидерландах пополнился экспонатами из России

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в День Победы передал музею о советских воинах в Нидерландах экспонаты Великой Отечественной войны, предоставленные РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:53:00+03:00

2025-05-09T15:53:00+03:00

2025-05-09T15:53:00+03:00

нидерланды

россия

москва

владимир тарабрин

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЛЁСДЕН (НИДЕРЛАНДЫ),9 мая – РИА Новости. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в День Победы передал музею о советских воинах в Нидерландах экспонаты Великой Отечественной войны, предоставленные Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости. Музей Sovjet Ereveld Experience, посвященный захороненным в Нидерландах советским воинам, открылся 8 марта под нидерландским городом Лёсден. Посол России в День Победы после возложения венков на кладбище "Советское поле славы" заехал в музей, расположенный неподалёку от мемориала, и передал его директору Ремко Рейдингу экспонаты со времен Великой Отечественной войны, среди которых - предметы кухонной утвари, головной убор, документы. "Мы привезли в музей полученные из Москвы экспонаты из коллекции Минобороны. Некоторые из них обнаружили в результате раскопок", - рассказал Тарабрин. Как отметил в беседе с РИА Новости директор музея Ремко Рейдинг, эти экспонаты станут частью постоянной экспозиции музея. "Наш музей рассказывает личные истории солдат. И я думаю, что для молодежи очень важно понимать, что это все реальные истории, и нам, конечно, очень нужны объекты, которые подтверждают их правдивость", - сказал Рейдинг. Он также не исключил, что в Sovjet Ereveld Experience могут появится и другие объекты. Так, например, власти Белоруссии выразили готовность предоставить нидерландскому музею танк. По словам Рейдинга, его можно будет разместить во дворе музея. В конце апреля в музее Sovjet Ereveld Experience открылась временная выставка об истории мемориала "Советское поле славы", расположенного под нидерландским городом Лёсден, к 80-летию Великой Победы. Музей Sovjet Ereveld Experience находится в нескольких минутах ходьбы от мемориального комплекса "Советское поле славы", где захоронены 865 воинов из Советского Союза, павших на нидерландской земле во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250507/vdnh-2015706974.html

https://ria.ru/20250503/erevan-2014820588.html

https://ria.ru/20250505/politolog-2015065400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нидерланды, россия, москва, владимир тарабрин, 80-летие победы в великой отечественной войне