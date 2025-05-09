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Посол России оценил празднование Дня Победы в Кишиневе - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:41 09.05.2025 (обновлено: 15:42 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/posol-2016060100.html
Посол России оценил празднование Дня Победы в Кишиневе
Посол России оценил празднование Дня Победы в Кишиневе - РИА Новости, 09.05.2025
Посол России оценил празднование Дня Победы в Кишиневе
Празднование Дня Победы в столице Молдавии, где люди в массовом масштабе вышли отметить этот юбилей, прошло на высоком уровне, "несмотря на невзгоды", заявил... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:41:00+03:00
2025-05-09T15:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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молдавия
кишинев
россия
олег озеров
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Празднование Дня Победы в столице Молдавии, где люди в массовом масштабе вышли отметить этот юбилей, прошло на высоком уровне, "несмотря на невзгоды", заявил РИА Новости посол РФ Олег Озеров. Празднование Дня Победы проходит в Кишиневе, несмотря на попытки противодействия властей. При этом в годы Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. "Несмотря на непогоду и прочие невзгоды, празднование 9 мая в Кишиневе прошло на высоком уровне. Люди пришли отметить этот великий день. Для них 9 мая – это настоящий праздник, день памяти и гордости", – сказал российский дипломат. Посол отметил высокую явку на мероприятиях, посвященных Дню Победы, что, по его мнению, свидетельствует о сохранении исторической памяти у жителей Молдавии. Ранее Озеров вместе с бывшим президентом Молдавии Владимиром Ворониным и лидером оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василием Тарлевым принял участие в "Марше Победы" и возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность". В этом году празднование Дня Победы в Кишиневе собрало тысячи участников, несмотря на ливень. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html
https://ria.ru/20250509/sochi-2016059456.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, олег озеров, владимир воронин, василий тарлев, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Олег Озеров, Владимир Воронин, Василий Тарлев, День Победы
Посол России оценил празднование Дня Победы в Кишиневе

Посол Озеров: празднование Дня Победы в Кишиневе прошло на высоком уровне

© Sputnik Молдова/Telegram"Марш Победы" в Кишиневе
Марш Победы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Sputnik Молдова/Telegram
"Марш Победы" в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Празднование Дня Победы в столице Молдавии, где люди в массовом масштабе вышли отметить этот юбилей, прошло на высоком уровне, "несмотря на невзгоды", заявил РИА Новости посол РФ Олег Озеров.
Празднование Дня Победы проходит в Кишиневе, несмотря на попытки противодействия властей. При этом в годы Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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"Несмотря на непогоду и прочие невзгоды, празднование 9 мая в Кишиневе прошло на высоком уровне. Люди пришли отметить этот великий день. Для них 9 мая – это настоящий праздник, день памяти и гордости", – сказал российский дипломат.
Посол отметил высокую явку на мероприятиях, посвященных Дню Победы, что, по его мнению, свидетельствует о сохранении исторической памяти у жителей Молдавии.
Ранее Озеров вместе с бывшим президентом Молдавии Владимиром Ворониным и лидером оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василием Тарлевым принял участие в "Марше Победы" и возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность".
В этом году празднование Дня Победы в Кишиневе собрало тысячи участников, несмотря на ливень.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияКишиневРоссияОлег ОзеровВладимир ВоронинВасилий ТарлевДень Победы
 
 
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