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Посол России в Японии высказался о критике переговоров Москвы и Пекина

Посол России в Японии высказался о критике переговоров Москвы и Пекина - РИА Новости, 09.05.2025

Посол России в Японии высказался о критике переговоров Москвы и Пекина

Япония, подвергнув критике итоги переговоров на высшем уровне России и Китая, сама увеличивает военный бюджет, разрабатывает и закупает оружие для ударов по... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:40:00+03:00

2025-05-09T14:40:00+03:00

2025-05-09T14:40:00+03:00

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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Япония, подвергнув критике итоги переговоров на высшем уровне России и Китая, сама увеличивает военный бюджет, разрабатывает и закупает оружие для ударов по территории "условного противника", что нельзя назвать иначе как реваншизмом, заявил РИА Новости посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев на просьбу агентства прокомментировать высказывания спикера правительства Японии Ёсимасы Хаяси. "Мы обратили внимание на комментарий генсека кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси по итогам российско-китайских переговоров на высшем уровне. Увы, не в первый раз слышим такую фразеологию. Основная проблема заключается в том, что слова господина Хаяси слишком сильно расходятся с практическими делами. А реальность такова – продолжаются регулярные паломничества японских политиков и министров в одиозный храм Ясукуни, где почитаются в том числе военные преступники класса "А", казнённые по приговору Международного трибунала для Дальнего Востока, ускоренная накачка военного бюджета страны, производство и закупка вооружений для ударов по территории так называемого "условного противника", то есть по иностранным государствам. Хочется задать вопрос: если это не путь реваншизма, то тогда что?" - заявил посол Ноздрев, отвечая на вопрос РИА Новости. Утром в пятницу на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси прокомментировал встречу на высшем уровне лидеров России и Китая и совместное заявление двух стран, в котором, в частности, Россия и КНР договорились поддерживать взаимодействие по линии архивных служб двух стран в целях борьбы с попытками фальсификации истории и нивелирования вклада народов двух стран в борьбу с немецким фашизмом и японским милитаризмом. Хаяси сказал, что Япония после войны последовательно защищает свободу, демократию и верховенство закона и вносит свой вклад в процветание не только Азии, но и мира. Хаяси также заявил, что, по его мнению, указания на то, что Япония так и не рассталась с идеями милитаризма не обоснованны, в то же время военная активность Китая вызывает беспокойство в мире. Он также потребовал, чтобы Россия и Китай изменили свое поведение вместо того, чтобы критиковать другие страны. "Пафосно апеллируя к мнению так называемого "международного сообщества", господин Ёсимаса Хаяси, очевидно, имеет в виду группу западных стран с примкнувшей к ней Японией, которые озабочены сохранением ускользающего доминирования и неоколониальных схем эксплуатации значительного числа государств Глобального Юга. Вынуждены напомнить, что отношения России и Китая с истинным мировым большинством крепки, основаны на прочном фундаменте общих прогрессивных целей развития и успешно продвигаются вперед", - отметил глава дипмиссии отвечая на вопрос РИА Новости.

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