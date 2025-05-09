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Посол России в Германии возложил венки к советскому мемориалу - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:26 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/posol-2016042793.html
Посол России в Германии возложил венки к советскому мемориалу
Посол России в Германии возложил венки к советскому мемориалу - РИА Новости, 09.05.2025
Посол России в Германии возложил венки к советскому мемориалу
Посол России в Германии Сергей Нечаев в день 80-летия Победы принял участие в церемонии возложения венков на советском военном мемориале в Трептов-парке в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:26:00+03:00
2025-05-09T14:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
германия
россия
берлин (город)
сергей нечаев (дипломат)
мария захарова
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев в день 80-летия Победы принял участие в церемонии возложения венков на советском военном мемориале в Трептов-парке в Берлине, сообщило посольство. "9 мая 2025 года по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945, окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения Германии от нацизма состоялась торжественная церемония возложения венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине", - говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале. В мероприятии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, атташе по вопросам обороны полковник Алексей Андреев, сотрудники российской дипмиссии, торгового представительства, Русского дома в Берлине и учащиеся школы при посольстве. Отмечается, что в церемонии участвовали также представители военно-дипломатического корпуса ряда стран СНГ и сотрудники дипломатических миссий в Берлине из Бразилии, Вьетнама, Гондураса и Кубы. Кроме того, память советских солдат почтили активисты германских общественных организаций, занимающихся мемориальной работой, а также неравнодушные граждане ФРГ и российские соотечественники. На фотографиях, опубликованных посольством, видны десятки собравшихся на церемонию людей. К одежде некоторых из них прикреплены георгиевские ленты. Возлагаемые к мемориалу цветы украшены лентой расцветки флага России. Собравшиеся держат в руках в том числе знамена Победы. Ранее газета Berliner Morgenpost сообщила, что полиция Берлина, как и в предыдущий год, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250425/posol-2013514046.html
https://ria.ru/20250424/frg-2013284122.html
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в мире, германия, россия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), мария захарова, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат), Мария Захарова, День Победы
Посол России в Германии возложил венки к советскому мемориалу

Посол России Нечаев возложил венки к советскому мемориалу в Берлине

© Фото : Посольство России в ГерманииПосол России в Германии Сергей Нечаев на церемонии возложения цветов к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине
Посол России в Германии Сергей Нечаев на церемонии возложения цветов к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Посольство России в Германии
Посол России в Германии Сергей Нечаев на церемонии возложения цветов к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев в день 80-летия Победы принял участие в церемонии возложения венков на советском военном мемориале в Трептов-парке в Берлине, сообщило посольство.
"9 мая 2025 года по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945, окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения Германии от нацизма состоялась торжественная церемония возложения венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине", - говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.
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В мероприятии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, атташе по вопросам обороны полковник Алексей Андреев, сотрудники российской дипмиссии, торгового представительства, Русского дома в Берлине и учащиеся школы при посольстве.
Отмечается, что в церемонии участвовали также представители военно-дипломатического корпуса ряда стран СНГ и сотрудники дипломатических миссий в Берлине из Бразилии, Вьетнама, Гондураса и Кубы.
Кроме того, память советских солдат почтили активисты германских общественных организаций, занимающихся мемориальной работой, а также неравнодушные граждане ФРГ и российские соотечественники.
На фотографиях, опубликованных посольством, видны десятки собравшихся на церемонию людей. К одежде некоторых из них прикреплены георгиевские ленты. Возлагаемые к мемориалу цветы украшены лентой расцветки флага России. Собравшиеся держат в руках в том числе знамена Победы.
Ранее газета Berliner Morgenpost сообщила, что полиция Берлина, как и в предыдущий год, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
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