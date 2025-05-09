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Российские послы почтили память советских военных, погибших в Бельгии

Российские послы почтили память советских военных, погибших в Бельгии - РИА Новости, 09.05.2025

Российские послы почтили память советских военных, погибших в Бельгии

Послы России и стран СНГ в Бельгии в 80-ую годовщину Победы принесли цветы к могилам советских участников сопротивления против нацистской оккупации Бельгии,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:43:00+03:00

2025-05-09T17:43:00+03:00

2025-05-09T17:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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бельгия

брюссель

россия

александр токовинин

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Послы России и стран СНГ в Бельгии в 80-ую годовщину Победы принесли цветы к могилам советских участников сопротивления против нацистской оккупации Бельгии, захороненных на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости. "Мы рады продолжению традиции, которая существует в Брюсселе многие годы, особенно сегодня в день юбилея, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы рады, что к нам присоединились руководители дипмиссий стран СНГ, а также тому, что встречаем доброжелательное отношение бельгийской общественности, ассоциаций и бельгийских местных властей в ходе тех возложений, которые проводятся в эти дни дипломатами", - сказал посол России в Бельгии Александр Токовинин. По его словам, возложения происходят не только в Брюсселе, но в других городах Бельгии. "Мы достойно сохраняем память о Великой победе, в том числе о вкладе советских военнослужащих, бежавших из нацистских лагерей в движение сопротивления для освобождения этой страны от нацизма", - сказал российский дипломат. По словам Токовинина, как местные власти, так и российское посольство прилагают усилия для восстановления захоронений и приведения их в надлежащий вид. На кладбище в Эвере находятся массовые захоронения погибших в годы Второй мировой войны, в том числе и советских граждан. Здесь установлен монумент советским гражданам, погибшим в Бельгии, а также размещены небольшие надгробные плиты с именами, фамилиями, датами рождения и смерти павших. Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии. В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов. На территории Бельгии находится более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются. Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.

https://ria.ru/20250509/posol-2016083940.html

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бельгия

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в мире, бельгия, брюссель, россия, александр токовинин, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне