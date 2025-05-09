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В Польше назвали возможных медиаторов по Украине в случае выхода США
В Польше назвали возможных медиаторов по Украине в случае выхода США - РИА Новости, 09.05.2025
В Польше назвали возможных медиаторов по Украине в случае выхода США
Турция или Китай могли бы заменить США в качестве медиатора переговоров России и Украины, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T03:01:00+03:00
2025-05-09T03:01:00+03:00
2025-05-09T03:01:00+03:00
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Турция или Китай могли бы заменить США в качестве медиатора переговоров России и Украины, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Каей Каллас. "Мы, конечно, желаем успехов Соединенным штатам, если речь идет об их усилиях медиатора, но, если эта медиация не удастся, то есть другие варианты", - сказал Сикорский. "Есть Турция, которая поддерживает открытые каналы коммуникации с обеими странами и есть также китайская возможность. Китай имеет возможность подвигнуть (президента России Владимира – ред.) Путина к тому, чтобы он принял участие в переговорах", - добавил он. В свою очередь Каллас отметила, что переговорам России и Украины должно предшествовать прекращение огня. "Ясно, что переговоры не могут идти в то время, когда идет война. Так что понятно, что стороны должны сначала прекратить огонь, чтобы сесть за стол переговоров", - сказала она.
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в мире, украина, россия, польша, радослав сикорский
В мире, Украина, Россия, Польша, Радослав Сикорский
В Польше назвали возможных медиаторов по Украине в случае выхода США
Сикорский: Турция или Китай могут заменить США как медиатора по Украине