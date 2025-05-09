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В Ставрополе более 100 тысяч человек прошли в составе "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:14 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/polk-2016082459.html
В Ставрополе более 100 тысяч человек прошли в составе "Бессмертного полка"
В Ставрополе более 100 тысяч человек прошли в составе "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Ставрополе более 100 тысяч человек прошли в составе "Бессмертного полка"
Около 105 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:14:00+03:00
2025-05-09T17:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ставрополь
россия
бессмертный полк
акция "бессмертный полк"
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Около 105 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. "В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ставрополе состоялось шествие "Бессмертного полка". В этом году в очном формате шествия приняли участие около 105 тысяч человек", – сообщили в пресс-службе. Отмечается, что в колонне прошел и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров с портретами Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Щипакина и Матрены Семеновны Наздрачевой - одной из четырёх женщин в Советском Союзе полных кавалеров ордена Славы.
https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
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общество, ставрополь, россия, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ставрополь, Россия, Бессмертный полк, Акция "Бессмертный полк", День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ставрополе более 100 тысяч человек прошли в составе "Бессмертного полка"

Шествие Бессмертного полка в Ставрополе собрало более 100 тысяч человек

© Фото : Правительство Ставропольского краяБессмертный полк в Ставрополе
Бессмертный полк в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Правительство Ставропольского края
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ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Около 105 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
"В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ставрополе состоялось шествие "Бессмертного полка". В этом году в очном формате шествия приняли участие около 105 тысяч человек", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в колонне прошел и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров с портретами Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Щипакина и Матрены Семеновны Наздрачевой - одной из четырёх женщин в Советском Союзе полных кавалеров ордена Славы.
По всей России в различных форматах проходит акция “Бессмертный полк” - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Акция "Бессмертный полк" в российских городах
Вчера, 12:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСтавропольРоссияБессмертный полкАкция "Бессмертный полк"День Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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