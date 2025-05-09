https://ria.ru/20250509/polk-2016082459.html

В Ставрополе более 100 тысяч человек прошли в составе "Бессмертного полка"

В Ставрополе более 100 тысяч человек прошли в составе "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

В Ставрополе более 100 тысяч человек прошли в составе "Бессмертного полка"

Около 105 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:14:00+03:00

2025-05-09T17:14:00+03:00

2025-05-09T17:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ставрополь

россия

бессмертный полк

акция "бессмертный полк"

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Около 105 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. "В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ставрополе состоялось шествие "Бессмертного полка". В этом году в очном формате шествия приняли участие около 105 тысяч человек", – сообщили в пресс-службе. Отмечается, что в колонне прошел и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров с портретами Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Щипакина и Матрены Семеновны Наздрачевой - одной из четырёх женщин в Советском Союзе полных кавалеров ордена Славы.

https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html

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общество, ставрополь, россия, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне