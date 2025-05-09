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От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру

От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру - РИА Новости, 09.05.2025

От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру

Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:35:00+03:00

2025-05-09T14:35:00+03:00

2025-05-09T14:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

европа

индонезия

индия

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

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Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии.Акция состоялись в Индии, Израиле, Непале и сразу в нескольких крупных городах Франции. В Пекине на шествие собралось больше двух тысяч человек.На Ближнем Востоке памятные акции прошли в Багдаде и Бейруте. В них приняли участие россияне, сотрудники дипмиссий и выпускники российских вузов.Акция прошла также в Японии и Южной Корее.

европа

индонезия

индия

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2025

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии. Акция состоялись в Индии, Израиле, Непале и сразу в нескольких крупных городах Франции. В Пекине на шествие собралось больше двух тысяч человек. На Ближнем Востоке памятные акции прошли в Багдаде и Бейруте. В них приняли участие россияне, сотрудники дипмиссий и выпускники российских вузов. Акция прошла также в Японии и Южной Корее. 2025-05-09T14:35 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, европа, индонезия, индия, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео, видео