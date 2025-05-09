https://ria.ru/20250509/polk-2016046278.html
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру - РИА Новости, 09.05.2025
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру
Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:35:00+03:00
2025-05-09T14:35:00+03:00
2025-05-09T14:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
европа
индонезия
индия
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016024258_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd84b520b5e30d9edecc7d478b0b46bc.jpg
Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии.Акция состоялись в Индии, Израиле, Непале и сразу в нескольких крупных городах Франции. В Пекине на шествие собралось больше двух тысяч человек.На Ближнем Востоке памятные акции прошли в Багдаде и Бейруте. В них приняли участие россияне, сотрудники дипмиссий и выпускники российских вузов.Акция прошла также в Японии и Южной Корее.
европа
индонезия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016024258_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_375bbe065ccf3e7734a3c2772cbe7cd2.jpg
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру
Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии.
Акция состоялись в Индии, Израиле, Непале и сразу в нескольких крупных городах Франции. В Пекине на шествие собралось больше двух тысяч человек.
На Ближнем Востоке памятные акции прошли в Багдаде и Бейруте. В них приняли участие россияне, сотрудники дипмиссий и выпускники российских вузов.
Акция прошла также в Японии и Южной Корее.
2025-05-09T14:35
true
PT1M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, индонезия, индия, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Европа, Индонезия, Индия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео