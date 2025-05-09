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От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:35 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/polk-2016046278.html
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру - РИА Новости, 09.05.2025
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру
Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:35:00+03:00
2025-05-09T14:35:00+03:00
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Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии.Акция состоялись в Индии, Израиле, Непале и сразу в нескольких крупных городах Франции. В Пекине на шествие собралось больше двух тысяч человек.На Ближнем Востоке памятные акции прошли в Багдаде и Бейруте. В них приняли участие россияне, сотрудники дипмиссий и выпускники российских вузов.Акция прошла также в Японии и Южной Корее.
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353
60
353
60
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру
Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии. Акция состоялись в Индии, Израиле, Непале и сразу в нескольких крупных городах Франции. В Пекине на шествие собралось больше двух тысяч человек. На Ближнем Востоке памятные акции прошли в Багдаде и Бейруте. В них приняли участие россияне, сотрудники дипмиссий и выпускники российских вузов. Акция прошла также в Японии и Южной Корее.
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в мире, европа, индонезия, индия, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Европа, Индонезия, Индия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру
Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии.
2025-05-09T14:35
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От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру

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Шествия “Бессмертного полка” проходят в десятках стран по всему миру. География обширна – от Европы до Индонезии.
Акция состоялись в Индии, Израиле, Непале и сразу в нескольких крупных городах Франции. В Пекине на шествие собралось больше двух тысяч человек.
На Ближнем Востоке памятные акции прошли в Багдаде и Бейруте. В них приняли участие россияне, сотрудники дипмиссий и выпускники российских вузов.
Акция прошла также в Японии и Южной Корее.
 
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