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В Нидерландах прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:34 09.05.2025 (обновлено: 17:43 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/polk-2016045772.html
В Нидерландах прошла акция "Бессмертный полк"
В Нидерландах прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Нидерландах прошла акция "Бессмертный полк"
Более 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертный полк" на территории мемориала "Советское поле славы", где захоронены советские воины, под нидерландским РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:34:00+03:00
2025-05-09T17:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
нидерланды
бессмертный полк
акция "бессмертный полк"
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЛЁСДЕН (Нидерланды),9 мая - РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертный полк" на территории мемориала "Советское поле славы", где захоронены советские воины, под нидерландским городом Лёсден, колонна прошла под красным Знаменем Победы, передает корреспондент РИА Новости. Участники "Бессмертного полка" с портретами воевавших родственников и георгиевскими ленточками проследовали шествием к памятнику, установленному на "Советском поле славы" под песню "День Победы". Во главе колонны пронесли красное Знамя Победы. После возложения цветов участники акции почтили память павших минутой молчания. Завершилась акция у памятника "Кудрист", посвященного 77 расстрелянным немцами советским солдатам. "Мы проводим здесь "Бессмертный полк" с 2013 года. С каждым годом сюда приходят все больше людей. Спасибо им всем. До 2022 года мы всегда несли красное Знамя Победы, и никто ничего не говорил. После 2022 года местные власти пытались это запретить. Но этом году нам удалось договориться", - сообщил журналистам организатор акции Рауф Гусейнов. Председатель Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в Нидерландах Зоя Васильева также отметила, что в этом году в "Бессмертном полке" на "Советском поле славы" оказалось не меньше участников, чем в прошлом году - даже при том, что 9 мая выпало на пятницу, а не на выходной день. "В этом году мы видим здесь больше национальностей, в том числе во многом благодаря информационной поддержке КСОРС. И в этом году местные власти нам разрешили нести флаг Победы", - сказала она. Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов. Поддержанием и улучшением мемориального комплекса занимается фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), основанный 29 января 2010 года.
https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html
https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
https://ria.ru/20250419/polk-1786936652.html
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Акция "Бессмертный полк" в Нидерландах
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в мире, нидерланды, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Нидерланды, Бессмертный полк, Акция "Бессмертный полк", День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Нидерландах прошла акция "Бессмертный полк"

Более 100 человек приняли участие в "Бессмертном полке" в нидерландском Лесдене

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ЛЁСДЕН (Нидерланды),9 мая - РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертный полк" на территории мемориала "Советское поле славы", где захоронены советские воины, под нидерландским городом Лёсден, колонна прошла под красным Знаменем Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Участники "Бессмертного полка" с портретами воевавших родственников и георгиевскими ленточками проследовали шествием к памятнику, установленному на "Советском поле славы" под песню "День Победы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся
Вчера, 13:47
Во главе колонны пронесли красное Знамя Победы. После возложения цветов участники акции почтили память павших минутой молчания. Завершилась акция у памятника "Кудрист", посвященного 77 расстрелянным немцами советским солдатам.
"Мы проводим здесь "Бессмертный полк" с 2013 года. С каждым годом сюда приходят все больше людей. Спасибо им всем. До 2022 года мы всегда несли красное Знамя Победы, и никто ничего не говорил. После 2022 года местные власти пытались это запретить. Но этом году нам удалось договориться", - сообщил журналистам организатор акции Рауф Гусейнов.
Председатель Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в Нидерландах Зоя Васильева также отметила, что в этом году в "Бессмертном полке" на "Советском поле славы" оказалось не меньше участников, чем в прошлом году - даже при том, что 9 мая выпало на пятницу, а не на выходной день.
По всей России в различных форматах проходит акция “Бессмертный полк” - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Акция "Бессмертный полк" в российских городах
Вчера, 12:00
"В этом году мы видим здесь больше национальностей, в том числе во многом благодаря информационной поддержке КСОРС. И в этом году местные власти нам разрешили нести флаг Победы", - сказала она.
Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов. Поддержанием и улучшением мемориального комплекса занимается фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), основанный 29 января 2010 года.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Акция "Бессмертный полк"
19 апреля, 13:46
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреНидерландыБессмертный полкАкция "Бессмертный полк"День Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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