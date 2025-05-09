https://ria.ru/20250509/polk-2016034910.html

"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване

"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване - РИА Новости, 09.05.2025

"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване

Участники шествия "Бессмертного полка" развернули в Парке Победы в Ереване огромную Георгиевскую ленту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:02:00+03:00

2025-05-09T14:02:00+03:00

2025-05-09T14:07:00+03:00

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георгиевская ленточка

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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Участники шествия "Бессмертного полка" развернули в Парке Победы в Ереване огромную Георгиевскую ленту, передает корреспондент РИА Новости. За символом Победы пронесли флаги Армении и России. Участники акции возложили цветы к Вечному огню. После шествия в Парке Победы состоится праздничный концерт. Жители Армении в День Победы пронесли портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. В акции участвовали также военнослужащие российской военной базы, российские пограничники, представители армянского духовенства.

https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, россия, ереван, акция "бессмертный полк", георгиевская ленточка, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне