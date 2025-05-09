https://ria.ru/20250509/polk-2016034910.html
"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване
"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване - РИА Новости, 09.05.2025
"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване
Участники шествия "Бессмертного полка" развернули в Парке Победы в Ереване огромную Георгиевскую ленту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:02:00+03:00
2025-05-09T14:02:00+03:00
2025-05-09T14:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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армения
россия
ереван
акция "бессмертный полк"
георгиевская ленточка
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Участники шествия "Бессмертного полка" развернули в Парке Победы в Ереване огромную Георгиевскую ленту, передает корреспондент РИА Новости. За символом Победы пронесли флаги Армении и России. Участники акции возложили цветы к Вечному огню. После шествия в Парке Победы состоится праздничный концерт. Жители Армении в День Победы пронесли портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. В акции участвовали также военнослужащие российской военной базы, российские пограничники, представители армянского духовенства.
https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, ереван, акция "бессмертный полк", георгиевская ленточка, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
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"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване
Участники "Бессмертного полка" развернули огромную Георгиевскую ленту в Ереване