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"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:02 09.05.2025 (обновлено: 14:07 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/polk-2016034910.html
"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване
"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване - РИА Новости, 09.05.2025
"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване
Участники шествия "Бессмертного полка" развернули в Парке Победы в Ереване огромную Георгиевскую ленту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:02:00+03:00
2025-05-09T14:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
армения
россия
ереван
акция "бессмертный полк"
георгиевская ленточка
день победы
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Участники шествия "Бессмертного полка" развернули в Парке Победы в Ереване огромную Георгиевскую ленту, передает корреспондент РИА Новости. За символом Победы пронесли флаги Армении и России. Участники акции возложили цветы к Вечному огню. После шествия в Парке Победы состоится праздничный концерт. Жители Армении в День Победы пронесли портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. В акции участвовали также военнослужащие российской военной базы, российские пограничники, представители армянского духовенства.
https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html
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в мире, армения, россия, ереван, акция "бессмертный полк", георгиевская ленточка, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Армения, Россия, Ереван, Акция "Бессмертный полк", Георгиевская ленточка, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване

Участники "Бессмертного полка" развернули огромную Георгиевскую ленту в Ереване

© Sputnik Армения/TelegramНа шествии "Бессмертного полка" в Ереване развевается огромная георгиевская лента
На шествии Бессмертного полка в Ереване развевается огромная георгиевская лента - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Sputnik Армения/Telegram
На шествии "Бессмертного полка" в Ереване развевается огромная георгиевская лента
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Участники шествия "Бессмертного полка" развернули в Парке Победы в Ереване огромную Георгиевскую ленту, передает корреспондент РИА Новости.
За символом Победы пронесли флаги Армении и России. Участники акции возложили цветы к Вечному огню. После шествия в Парке Победы состоится праздничный концерт.
Жители Армении в День Победы пронесли портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В акции участвовали также военнослужащие российской военной базы, российские пограничники, представители армянского духовенства.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреАрменияРоссияЕреванАкция "Бессмертный полк"Георгиевская ленточкаДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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