https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html

Акция "Бессмертный полк" в российских городах

Акция "Бессмертный полк" в российских городах - РИА Новости, 09.05.2025

Акция "Бессмертный полк" в российских городах

По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк". РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:00:00+03:00

2025-05-09T12:00:00+03:00

2025-05-09T12:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

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По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк".

2025

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По всей России в различных форматах проходит акция “Бессмертный полк”

Массовые шествия “Бессмертного полка” в этом году запланированы более чем в 50 регионах страны. Многотысячные марши с портретами ветеранов прошли в Магадане, Якутске, Благовещенске и других городах. Впервые за три года очная акция “Бессмертный полк” прошла в Барнауле.

2025-05-09T12:00

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