https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
Акция "Бессмертный полк" в российских городах
Акция "Бессмертный полк" в российских городах - РИА Новости, 09.05.2025
Акция "Бессмертный полк" в российских городах
По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк". РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:00:00+03:00
2025-05-09T12:00:00+03:00
2025-05-09T12:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
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По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк".
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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По всей России в различных форматах проходит акция “Бессмертный полк”
Массовые шествия “Бессмертного полка” в этом году запланированы более чем в 50 регионах страны. Многотысячные марши с портретами ветеранов прошли в Магадане, Якутске, Благовещенске и других городах. Впервые за три года очная акция “Бессмертный полк” прошла в Барнауле.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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80-летие победы в великой отечественной войне, видео, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео
Акция "Бессмертный полк" в российских городах
По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк".
2025-05-09T12:00
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Акция "Бессмертный полк" в российских городах
Читать ria.ru в
По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк".