https://ria.ru/20250509/polk-2015966991.html
В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка"
В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка"
Более 50 тысяч человек приняли участие в очной акции "Бессмертный полк" на улицах города Якутска, в честь Дня Победы также состоялся массовый Осуохай, передает... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:55:00+03:00
2025-05-09T10:55:00+03:00
2025-05-09T11:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
якутск
россия
республика саха (якутия)
бессмертный полк
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015965690_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_d52d2c4c8c682d99bfbfd032b1f963d7.jpg
ЯКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Более 50 тысяч человек приняли участие в очной акции "Бессмертный полк" на улицах города Якутска, в честь Дня Победы также состоялся массовый Осуохай, передает корреспондент РИА Новости. Жители самого крупного субъекта в России - Республики Саха (Якутия) отметили День Победы в Великой Отечественной войне. После большого перерыва в традиционном формате на площади Победы и улицах города Якутска прошла всероссийская акция Бессмертный полк". В числе остальных участников глава региона Айсен Николаев пронёс портрет своего деда - защитника Сталинграда Андрея Титовича Титарова, глава города Якутска Евгений Григорьев - портрет прадеда Собакина Семёна Гаврильевича. По информации организаторов, всего в "Бессмертном полку" в Якутске приняли участие более 50 тысяч человек. Многие из них на площади Победы станцевали якутский круговой танец Осуохай. Впервые в Якутии шествие "Бессмертного полка" состоялось в 2013 году. В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022-м шествие прошло в традиционном формате, в нем приняли участие более 125 тысяч якутян. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250419/polk-1786936652.html
https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html
якутск
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015965690_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_623d2e736faade4fd82af18479790d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, якутск, россия, республика саха (якутия), бессмертный полк, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Якутск, Россия, Республика Саха (Якутия), Бессмертный полк, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка"
Более 50 тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Якутске