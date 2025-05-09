https://ria.ru/20250509/polk-2015966991.html

В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка"

В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка"

Более 50 тысяч человек приняли участие в очной акции "Бессмертный полк" на улицах города Якутска, в честь Дня Победы также состоялся массовый Осуохай, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:55:00+03:00

2025-05-09T10:55:00+03:00

2025-05-09T11:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

якутск

россия

республика саха (якутия)

бессмертный полк

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015965690_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_d52d2c4c8c682d99bfbfd032b1f963d7.jpg

ЯКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Более 50 тысяч человек приняли участие в очной акции "Бессмертный полк" на улицах города Якутска, в честь Дня Победы также состоялся массовый Осуохай, передает корреспондент РИА Новости. Жители самого крупного субъекта в России - Республики Саха (Якутия) отметили День Победы в Великой Отечественной войне. После большого перерыва в традиционном формате на площади Победы и улицах города Якутска прошла всероссийская акция Бессмертный полк". В числе остальных участников глава региона Айсен Николаев пронёс портрет своего деда - защитника Сталинграда Андрея Титовича Титарова, глава города Якутска Евгений Григорьев - портрет прадеда Собакина Семёна Гаврильевича. По информации организаторов, всего в "Бессмертном полку" в Якутске приняли участие более 50 тысяч человек. Многие из них на площади Победы станцевали якутский круговой танец Осуохай. Впервые в Якутии шествие "Бессмертного полка" состоялось в 2013 году. В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022-м шествие прошло в традиционном формате, в нем приняли участие более 125 тысяч якутян. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250419/polk-1786936652.html

https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, якутск, россия, республика саха (якутия), бессмертный полк, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне