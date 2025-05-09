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В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:55 09.05.2025 (обновлено: 11:08 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/polk-2015966991.html
В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка"
В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка"
Более 50 тысяч человек приняли участие в очной акции "Бессмертный полк" на улицах города Якутска, в честь Дня Победы также состоялся массовый Осуохай, передает... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:55:00+03:00
2025-05-09T11:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
якутск
россия
республика саха (якутия)
бессмертный полк
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЯКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Более 50 тысяч человек приняли участие в очной акции "Бессмертный полк" на улицах города Якутска, в честь Дня Победы также состоялся массовый Осуохай, передает корреспондент РИА Новости. Жители самого крупного субъекта в России - Республики Саха (Якутия) отметили День Победы в Великой Отечественной войне. После большого перерыва в традиционном формате на площади Победы и улицах города Якутска прошла всероссийская акция Бессмертный полк". В числе остальных участников глава региона Айсен Николаев пронёс портрет своего деда - защитника Сталинграда Андрея Титовича Титарова, глава города Якутска Евгений Григорьев - портрет прадеда Собакина Семёна Гаврильевича. По информации организаторов, всего в "Бессмертном полку" в Якутске приняли участие более 50 тысяч человек. Многие из них на площади Победы станцевали якутский круговой танец Осуохай. Впервые в Якутии шествие "Бессмертного полка" состоялось в 2013 году. В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022-м шествие прошло в традиционном формате, в нем приняли участие более 125 тысяч якутян. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250419/polk-1786936652.html
https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html
якутск
россия
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общество, якутск, россия, республика саха (якутия), бессмертный полк, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Якутск, Россия, Республика Саха (Якутия), Бессмертный полк, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка"

Более 50 тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Якутске

© Фото : пресс-служба главы правительства ЯкутииАкция "Бессмертный полк" в Якутске
Акция Бессмертный полк в Якутске - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : пресс-служба главы правительства Якутии
Акция "Бессмертный полк" в Якутске
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ЯКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Более 50 тысяч человек приняли участие в очной акции "Бессмертный полк" на улицах города Якутска, в честь Дня Победы также состоялся массовый Осуохай, передает корреспондент РИА Новости.
Жители самого крупного субъекта в России - Республики Саха (Якутия) отметили День Победы в Великой Отечественной войне.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Акция "Бессмертный полк"
19 апреля, 13:46
После большого перерыва в традиционном формате на площади Победы и улицах города Якутска прошла всероссийская акция Бессмертный полк". В числе остальных участников глава региона Айсен Николаев пронёс портрет своего деда - защитника Сталинграда Андрея Титовича Титарова, глава города Якутска Евгений Григорьев - портрет прадеда Собакина Семёна Гаврильевича.
По информации организаторов, всего в "Бессмертном полку" в Якутске приняли участие более 50 тысяч человек. Многие из них на площади Победы станцевали якутский круговой танец Осуохай.
Впервые в Якутии шествие "Бессмертного полка" состоялось в 2013 году. В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022-м шествие прошло в традиционном формате, в нем приняли участие более 125 тысяч якутян.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЯкутскРоссияРеспублика Саха (Якутия)Бессмертный полкДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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