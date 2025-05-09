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На фасаде посольства России в Ереване зажгли цифру 80 - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:44 09.05.2025 (обновлено: 20:51 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016116545.html
На фасаде посольства России в Ереване зажгли цифру 80
На фасаде посольства России в Ереване зажгли цифру 80 - РИА Новости, 09.05.2025
На фасаде посольства России в Ереване зажгли цифру 80
Цифра "80" зажглась 9 мая на фасаде здания посольства России в Армении в честь юбилея Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
ереван
армения
арам хачатурян
дмитрий шостакович
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Цифра "80" зажглась 9 мая на фасаде здания посольства России в Армении в честь юбилея Победы, передает корреспондент РИА Новости. Этой акцией сотрудники дипмиссии поздравили всех жителей Еревана с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отдали дань памяти и уважения Героям-Победителям. В пятницу днем в Ереване прошло шествие "Бессмертный полк". В эти минуты в концертном зале имени Арама Хачатурян звучит Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении государственного симфонического оркестра Армении под управлением дирижера Сергея Смбатяна.
https://ria.ru/20250503/erevan-2014820588.html
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ереван, армения, арам хачатурян, дмитрий шостакович, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ереван, Армения, Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На фасаде посольства России в Ереване зажгли цифру 80

Из окон посольства России в Ереване выложили цифру 80 в честь юбилея Победы

© SputnikНа фасаде посольства России в Армении в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне зажглось число 80
На фасаде посольства России в Армении в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне зажглось число 80 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Sputnik
На фасаде посольства России в Армении в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне зажглось число 80
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Цифра "80" зажглась 9 мая на фасаде здания посольства России в Армении в честь юбилея Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Этой акцией сотрудники дипмиссии поздравили всех жителей Еревана с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отдали дань памяти и уважения Героям-Победителям.
В пятницу днем в Ереване прошло шествие "Бессмертный полк".
В эти минуты в концертном зале имени Арама Хачатурян звучит Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении государственного симфонического оркестра Армении под управлением дирижера Сергея Смбатяна.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕреванАрменияАрам ХачатурянДмитрий ШостаковичРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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