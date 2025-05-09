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На фасаде посольства России в Ереване зажгли цифру 80

На фасаде посольства России в Ереване зажгли цифру 80 - РИА Новости, 09.05.2025

На фасаде посольства России в Ереване зажгли цифру 80

Цифра "80" зажглась 9 мая на фасаде здания посольства России в Армении в честь юбилея Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:44:00+03:00

2025-05-09T20:44:00+03:00

2025-05-09T20:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ереван

армения

арам хачатурян

дмитрий шостакович

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Цифра "80" зажглась 9 мая на фасаде здания посольства России в Армении в честь юбилея Победы, передает корреспондент РИА Новости. Этой акцией сотрудники дипмиссии поздравили всех жителей Еревана с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отдали дань памяти и уважения Героям-Победителям. В пятницу днем в Ереване прошло шествие "Бессмертный полк". В эти минуты в концертном зале имени Арама Хачатурян звучит Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении государственного симфонического оркестра Армении под управлением дирижера Сергея Смбатяна.

https://ria.ru/20250503/erevan-2014820588.html

ереван

армения

россия

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Наталья Макарова

ереван, армения, арам хачатурян, дмитрий шостакович, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне