Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:38 09.05.2025 (обновлено: 21:44 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016115790.html
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы - РИА Новости, 09.05.2025
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" транслируют на билбордах Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:38:00+03:00
2025-05-09T21:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
томск
москва
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016115578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe5565a1e2710f48d5bc6edf05949899.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Онлайн-акцию "Бессмертный полк" транслируют на билбордах Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее российский оператор рекламы Russ сообщил, что покажет портреты героев Великой Отечественной войны в рамках акции "Бессмертный полк" на десятках тысяч экранов на улицах и в транспорте по всей стране. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
россия
томск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Онлайн-акция "Бессмертный полк" на билбордах Москвы
Онлайн-акция "Бессмертный полк" на билбордах Москвы
2025-05-09T20:38
true
PT0M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016115578_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_780d19e0eed3eddcd157e0098a164d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, томск, москва, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Томск, Москва, День Победы
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы

В Москве на билбордах транслируют онлайн-акцию "Бессмертный полк"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Онлайн-акцию "Бессмертный полк" транслируют на билбордах Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее российский оператор рекламы Russ сообщил, что покажет портреты героев Великой Отечественной войны в рамках акции "Бессмертный полк" на десятках тысяч экранов на улицах и в транспорте по всей стране.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
По всей России в различных форматах проходит акция “Бессмертный полк” - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Акция "Бессмертный полк" в российских городах
Вчера, 12:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияТомскМоскваДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала