https://ria.ru/20250509/pobeda-2016115790.html

Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы

Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы - РИА Новости, 09.05.2025

Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы

Онлайн-акцию "Бессмертный полк" транслируют на билбордах Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:38:00+03:00

2025-05-09T20:38:00+03:00

2025-05-09T21:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

томск

москва

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016115578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe5565a1e2710f48d5bc6edf05949899.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Онлайн-акцию "Бессмертный полк" транслируют на билбордах Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее российский оператор рекламы Russ сообщил, что покажет портреты героев Великой Отечественной войны в рамках акции "Бессмертный полк" на десятках тысяч экранов на улицах и в транспорте по всей стране. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html

россия

томск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Онлайн-акция "Бессмертный полк" на билбордах Москвы Онлайн-акция "Бессмертный полк" на билбордах Москвы 2025-05-09T20:38 true PT0M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, томск, москва, день победы