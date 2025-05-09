https://ria.ru/20250509/pobeda-2016115790.html
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы - РИА Новости, 09.05.2025
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" транслируют на билбордах Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:38:00+03:00
2025-05-09T20:38:00+03:00
2025-05-09T21:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
томск
москва
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016115578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe5565a1e2710f48d5bc6edf05949899.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Онлайн-акцию "Бессмертный полк" транслируют на билбордах Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее российский оператор рекламы Russ сообщил, что покажет портреты героев Великой Отечественной войны в рамках акции "Бессмертный полк" на десятках тысяч экранов на улицах и в транспорте по всей стране. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
россия
томск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016115578_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_780d19e0eed3eddcd157e0098a164d01.jpg
Онлайн-акция "Бессмертный полк" на билбордах Москвы
Онлайн-акция "Бессмертный полк" на билбордах Москвы
2025-05-09T20:38
true
PT0M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, томск, москва, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Томск, Москва, День Победы
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" показывают на билбордах Москвы
В Москве на билбордах транслируют онлайн-акцию "Бессмертный полк"