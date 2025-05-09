https://ria.ru/20250509/pobeda-2016114194.html

В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы

В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что на данный момент в стране во время празднования Дня Победы негативных инцидентов не зафиксировано и выразил... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:29:00+03:00

2025-05-09T20:29:00+03:00

2025-05-09T20:29:00+03:00

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что на данный момент в стране во время празднования Дня Победы негативных инцидентов не зафиксировано и выразил уверенность, что безопасность будет обеспечена. "Нет, никаких инцидентов не было и, уверен, что их не будет. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность", - сказал министр журналистам в Минске. Он отметил, что сотрудники органов внутренних дел работают не только в местах проведения праздничных мероприятий, но также обеспечивают безопасность в целом по всей стране, даже в маленьких населенных пунктах. "Мы также усилили охрану общественного порядка именно на границе, в Гомельской области, Брестской области, в приграничье с Украиной. Уверен, что безопасность будет обеспечена", - сказал глава МВД.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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в мире, минск, гомельская область, брестская область, иван кубраков, мвд белоруссии, день победы