https://ria.ru/20250509/pobeda-2016114194.html
В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы
В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что на данный момент в стране во время празднования Дня Победы негативных инцидентов не зафиксировано и выразил... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:29:00+03:00
2025-05-09T20:29:00+03:00
2025-05-09T20:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
минск
гомельская область
брестская область
иван кубраков
мвд белоруссии
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015967706_0:56:3142:1823_1920x0_80_0_0_63b4b11101a83f0b01065edf31fd2b65.jpg
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что на данный момент в стране во время празднования Дня Победы негативных инцидентов не зафиксировано и выразил уверенность, что безопасность будет обеспечена. "Нет, никаких инцидентов не было и, уверен, что их не будет. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность", - сказал министр журналистам в Минске. Он отметил, что сотрудники органов внутренних дел работают не только в местах проведения праздничных мероприятий, но также обеспечивают безопасность в целом по всей стране, даже в маленьких населенных пунктах. "Мы также усилили охрану общественного порядка именно на границе, в Гомельской области, Брестской области, в приграничье с Украиной. Уверен, что безопасность будет обеспечена", - сказал глава МВД.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/belorussiya-2016097277.html
минск
гомельская область
брестская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015967706_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c4119f4e9523a2daa9983d1a3dc73fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, гомельская область, брестская область, иван кубраков, мвд белоруссии, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Минск, Гомельская область, Брестская область, Иван Кубраков, МВД Белоруссии, День Победы
В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы
Глава МВД Белоруссии Кубраков: инцидентов на праздновании Дня Победы не было