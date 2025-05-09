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В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:29 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016114194.html
В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы
В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что на данный момент в стране во время празднования Дня Победы негативных инцидентов не зафиксировано и выразил... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:29:00+03:00
2025-05-09T20:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
минск
гомельская область
брестская область
иван кубраков
мвд белоруссии
день победы
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что на данный момент в стране во время празднования Дня Победы негативных инцидентов не зафиксировано и выразил уверенность, что безопасность будет обеспечена. "Нет, никаких инцидентов не было и, уверен, что их не будет. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность", - сказал министр журналистам в Минске. Он отметил, что сотрудники органов внутренних дел работают не только в местах проведения праздничных мероприятий, но также обеспечивают безопасность в целом по всей стране, даже в маленьких населенных пунктах. "Мы также усилили охрану общественного порядка именно на границе, в Гомельской области, Брестской области, в приграничье с Украиной. Уверен, что безопасность будет обеспечена", - сказал глава МВД.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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в мире, минск, гомельская область, брестская область, иван кубраков, мвд белоруссии, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Минск, Гомельская область, Брестская область, Иван Кубраков, МВД Белоруссии, День Победы
В Белоруссии не было инцидентов во время празднования Дня Победы

Глава МВД Белоруссии Кубраков: инцидентов на праздновании Дня Победы не было

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Белоруссии на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что на данный момент в стране во время празднования Дня Победы негативных инцидентов не зафиксировано и выразил уверенность, что безопасность будет обеспечена.
"Нет, никаких инцидентов не было и, уверен, что их не будет. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность", - сказал министр журналистам в Минске.
Он отметил, что сотрудники органов внутренних дел работают не только в местах проведения праздничных мероприятий, но также обеспечивают безопасность в целом по всей стране, даже в маленьких населенных пунктах. "Мы также усилили охрану общественного порядка именно на границе, в Гомельской области, Брестской области, в приграничье с Украиной. Уверен, что безопасность будет обеспечена", - сказал глава МВД.
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