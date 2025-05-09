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Более 300 тысяч волонтеров участвовали в организации юбилея Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:36 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016097468.html
Более 300 тысяч волонтеров участвовали в организации юбилея Победы
Более 300 тысяч волонтеров участвовали в организации юбилея Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Более 300 тысяч волонтеров участвовали в организации юбилея Победы
Более 300 тысяч участников Всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры Победы" в РФ и за рубежом были задействованы в организации мероприятий в честь РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:36:00+03:00
2025-05-09T18:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
ольга занко
волонтеры победы
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч участников Всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры Победы" в РФ и за рубежом были задействованы в организации мероприятий в честь 80-летия Великой Победы, сообщили в пресс-службе ВОД. "Триста пятьдесят тысяч волонтеров в России и за рубежом уже внесли свой вклад в организацию юбилея Великой Победы - и это яркое подтверждение того, что наша молодежь чтит и помнит подвиг Героев войны. Они достойно перенимают эстафету памяти поколений, но это только начало! Впереди - множество важных событий: новый День воинской славы - День победы в Ленинградской битве, - День окончания Второй мировой войны, День начала контрнаступления советских войск под Москвой и другие важные события, в которых будут помогать добровольцы", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председателя центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольги Занко. Занко также выразила уверенность, что число волонтеров возрастет. По данным "Волонтеров Победы", добровольцы помогли в организации парадов Победы в 22 регионах России, а к проведению народного шествия "Бессмертный полк" присоединились активисты из 54 регионов. Как напомнили в движении, на главном Параде Победы на Красной площади ветеранов Великой Отечественной войны сопровождали 300 волонтеров, в том числе 200 победителей конкурса "Послы Победы" из 79 регионов РФ.
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общество, россия, москва, ольга занко, волонтеры победы, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Ольга Занко, Волонтеры Победы, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Более 300 тысяч волонтеров участвовали в организации юбилея Победы

Более 300 тыс волонтеров участвовали в организации Дня Победы в РФ и за рубежом

© РИА Новости / Анастасия ПетроваДепутат ГД, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко
Депутат ГД, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы Ольга Занко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Депутат ГД, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч участников Всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры Победы" в РФ и за рубежом были задействованы в организации мероприятий в честь 80-летия Великой Победы, сообщили в пресс-службе ВОД.
«
"Триста пятьдесят тысяч волонтеров в России и за рубежом уже внесли свой вклад в организацию юбилея Великой Победы - и это яркое подтверждение того, что наша молодежь чтит и помнит подвиг Героев войны. Они достойно перенимают эстафету памяти поколений, но это только начало! Впереди - множество важных событий: новый День воинской славы - День победы в Ленинградской битве, - День окончания Второй мировой войны, День начала контрнаступления советских войск под Москвой и другие важные события, в которых будут помогать добровольцы", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председателя центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольги Занко.
Занко также выразила уверенность, что число волонтеров возрастет.
По данным "Волонтеров Победы", добровольцы помогли в организации парадов Победы в 22 регионах России, а к проведению народного шествия "Бессмертный полк" присоединились активисты из 54 регионов. Как напомнили в движении, на главном Параде Победы на Красной площади ветеранов Великой Отечественной войны сопровождали 300 волонтеров, в том числе 200 победителей конкурса "Послы Победы" из 79 регионов РФ.
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