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Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом

Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом - РИА Новости, 09.05.2025

Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в столице Бурятии артиллерийским салютом, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:53:00+03:00

2025-05-09T17:53:00+03:00

2025-05-09T17:53:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

улан-удэ

день победы

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в столице Бурятии артиллерийским салютом, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. "Артиллерийский салют, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершил праздничный день в Улан-Удэ. 30 красивых залпов произведено из гаубиц. Из салютных установок выпущено более 300 фейерверков", - написал Шутенков в своем Telegram-канале. Всего, по его словам, в Улан-Удэ прошли больше 120 различных мероприятий в честь юбилея Победы: митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты, встречи с ветеранами и тематические выставки. Утром 9 мая на Площади Советов Улан-Удэ прошел военный парад, в котором приняли участие порядка 2 тысяч человек и около 40 единиц военной техники. Впервые в составе исторических инсталляций Великой Отечественной войны в параде участвовали монгольские скакуны.

https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html

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общество, улан-удэ, день победы, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне