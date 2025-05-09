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Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом
Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом - РИА Новости, 09.05.2025
Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в столице Бурятии артиллерийским салютом, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:53:00+03:00
2025-05-09T17:53:00+03:00
2025-05-09T17:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в столице Бурятии артиллерийским салютом, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. "Артиллерийский салют, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершил праздничный день в Улан-Удэ. 30 красивых залпов произведено из гаубиц. Из салютных установок выпущено более 300 фейерверков", - написал Шутенков в своем Telegram-канале. Всего, по его словам, в Улан-Удэ прошли больше 120 различных мероприятий в честь юбилея Победы: митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты, встречи с ветеранами и тематические выставки. Утром 9 мая на Площади Советов Улан-Удэ прошел военный парад, в котором приняли участие порядка 2 тысяч человек и около 40 единиц военной техники. Впервые в составе исторических инсталляций Великой Отечественной войны в параде участвовали монгольские скакуны.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Улан-Удэ, День Победы, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом
Празднование 80-летия Победы в Улан-Удэ завершилось салютом