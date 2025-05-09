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Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:53 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016091010.html
Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом
Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом - РИА Новости, 09.05.2025
Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в столице Бурятии артиллерийским салютом, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:53:00+03:00
2025-05-09T17:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
улан-удэ
день победы
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в столице Бурятии артиллерийским салютом, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. "Артиллерийский салют, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершил праздничный день в Улан-Удэ. 30 красивых залпов произведено из гаубиц. Из салютных установок выпущено более 300 фейерверков", - написал Шутенков в своем Telegram-канале. Всего, по его словам, в Улан-Удэ прошли больше 120 различных мероприятий в честь юбилея Победы: митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты, встречи с ветеранами и тематические выставки. Утром 9 мая на Площади Советов Улан-Удэ прошел военный парад, в котором приняли участие порядка 2 тысяч человек и около 40 единиц военной техники. Впервые в составе исторических инсталляций Великой Отечественной войны в параде участвовали монгольские скакуны.
https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html
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общество, улан-удэ, день победы, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Улан-Удэ, День Победы, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Празднование юбилея Победы в Улан-Удэ завершилось салютом

Празднование 80-летия Победы в Улан-Удэ завершилось салютом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУлан-Удэ
Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Улан-Удэ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в столице Бурятии артиллерийским салютом, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
"Артиллерийский салют, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершил праздничный день в Улан-Удэ. 30 красивых залпов произведено из гаубиц. Из салютных установок выпущено более 300 фейерверков", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.
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Всего, по его словам, в Улан-Удэ прошли больше 120 различных мероприятий в честь юбилея Победы: митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты, встречи с ветеранами и тематические выставки.
Утром 9 мая на Площади Советов Улан-Удэ прошел военный парад, в котором приняли участие порядка 2 тысяч человек и около 40 единиц военной техники. Впервые в составе исторических инсталляций Великой Отечественной войны в параде участвовали монгольские скакуны.
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