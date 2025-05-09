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В консульстве России на Филиппинах отметили 80-летие Победы
В консульстве России на Филиппинах отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В консульстве России на Филиппинах отметили 80-летие Победы
Празднование 80-летия Великой Победы прошло в почетном консульстве России в Себу, одном из крупнейших филиппинских туристических городов, сообщило посольство РФ РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:52:00+03:00
2025-05-09T17:52:00+03:00
2025-05-09T17:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Великой Победы прошло в почетном консульстве России в Себу, одном из крупнейших филиппинских туристических городов, сообщило посольство РФ на Филиппинах в своем Telegram-канале. "Девятого мая в почетном консульстве России в Себу состоялось праздничное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посол России на Филиппинах Марат Павлов обратился к собравшимся, акцентировав центральную роль Советской армии в Победе. Он отметил, что полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии и их сателлитов свершился общими усилиями стран объединенных наций", - сообщили в диппредставительстве. Отмечается, что посол РФ также объявил от открытии на базе почетного консульства "Русского центра", который будет заниматься популяризацией российской культуры и русского языка на Филиппинах. Как уточнили в посольстве, в праздничном мероприятии приняли участие российские дипломаты, сотрудники почетного консульства, представители мэрии Себу, а также деловые и культурные круги города и более 30 российских соотечественников. Гости попробовали блюда полевой кухни и послушали военные песни.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Себу, Филиппины, Марат Павлов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
В консульстве России на Филиппинах отметили 80-летие Победы
В почетном консульстве России в филиппинском Себу отметили 80-летие Победы