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В консульстве России на Филиппинах отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:52 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016090496.html
В консульстве России на Филиппинах отметили 80-летие Победы
В консульстве России на Филиппинах отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В консульстве России на Филиппинах отметили 80-летие Победы
Празднование 80-летия Великой Победы прошло в почетном консульстве России в Себу, одном из крупнейших филиппинских туристических городов, сообщило посольство РФ РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:52:00+03:00
2025-05-09T17:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
себу
филиппины
марат павлов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Великой Победы прошло в почетном консульстве России в Себу, одном из крупнейших филиппинских туристических городов, сообщило посольство РФ на Филиппинах в своем Telegram-канале. "Девятого мая в почетном консульстве России в Себу состоялось праздничное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посол России на Филиппинах Марат Павлов обратился к собравшимся, акцентировав центральную роль Советской армии в Победе. Он отметил, что полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии и их сателлитов свершился общими усилиями стран объединенных наций", - сообщили в диппредставительстве. Отмечается, что посол РФ также объявил от открытии на базе почетного консульства "Русского центра", который будет заниматься популяризацией российской культуры и русского языка на Филиппинах. Как уточнили в посольстве, в праздничном мероприятии приняли участие российские дипломаты, сотрудники почетного консульства, представители мэрии Себу, а также деловые и культурные круги города и более 30 российских соотечественников. Гости попробовали блюда полевой кухни и послушали военные песни.
https://ria.ru/20250509/posly-2016089072.html
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россия, себу, филиппины, марат павлов, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Себу, Филиппины, Марат Павлов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
В консульстве России на Филиппинах отметили 80-летие Победы

В почетном консульстве России в филиппинском Себу отметили 80-летие Победы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗначок и георгиевская ленточка
Значок и георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Великой Победы прошло в почетном консульстве России в Себу, одном из крупнейших филиппинских туристических городов, сообщило посольство РФ на Филиппинах в своем Telegram-канале.
"Девятого мая в почетном консульстве России в Себу состоялось праздничное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посол России на Филиппинах Марат Павлов обратился к собравшимся, акцентировав центральную роль Советской армии в Победе. Он отметил, что полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии и их сателлитов свершился общими усилиями стран объединенных наций", - сообщили в диппредставительстве.
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Отмечается, что посол РФ также объявил от открытии на базе почетного консульства "Русского центра", который будет заниматься популяризацией российской культуры и русского языка на Филиппинах.
Как уточнили в посольстве, в праздничном мероприятии приняли участие российские дипломаты, сотрудники почетного консульства, представители мэрии Себу, а также деловые и культурные круги города и более 30 российских соотечественников. Гости попробовали блюда полевой кухни и послушали военные песни.
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