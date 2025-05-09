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В Кишиневе прошел автопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:19 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016083741.html
В Кишиневе прошел автопробег в честь 80-летия Победы
В Кишиневе прошел автопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Кишиневе прошел автопробег в честь 80-летия Победы
К праздничному маршу Победы в столице Молдавии присоединилась колонна автомобилистов, среди которых выделяются участники на ретро машинах, в том числе времен... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:19:00+03:00
2025-05-09T17:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
кишинев
германия
майя санду
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. К праздничному маршу Победы в столице Молдавии присоединилась колонна автомобилистов, среди которых выделяются участники на ретро машинах, в том числе времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Автопробег движется параллельно основной колонне, привлекая внимание горожан отреставрированной военной техникой и гражданскими автомобилями советской эпохи. Здесь можно увидеть реплики легендарных военных грузовиков, послевоенные легковые автомобили и другие исторические транспортные средства, украшены символикой праздника. Водители ретро автомобилей, многие из которых одеты в военную форму времен 1940-х, приветствуют участников основного шествия звуковыми сигналами. Некоторые машины оборудованы громкоговорителями, через которые транслируются песни военных лет. "Мы хотим, чтобы молодое поколение видело и помнило историю. Эти автомобили – живые свидетели тех событий. Многие из них прошли фронтовыми дорогами", – поделился один из организаторов автопробега. HYPERLINK "" По словам участников, автопробег стал доброй традицией празднования Дня Победы в Кишиневе и с каждым годом собирает все больше энтузиастов исторической техники и просто неравнодушных автомобилистов. В Молдавии наблюдается рост напряженности вокруг празднования Дня Победы. Накануне МВД республики объявило о приведении всех правоохранительных структур в повышенную готовность и напомнило о запрете на использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html
https://ria.ru/20250509/moldavija-2015938373.html
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РИА Новости
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5
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353
60
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Автопробег "Победа - одна на всех" в Кишиневе
В Кишиневе проходит автопробег "Победа - одна на всех", передает корреспондент РИА Новости
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в мире, молдавия, кишинев, германия, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Германия, Майя Санду, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кишиневе прошел автопробег в честь 80-летия Победы

В Кишиневе к праздничному маршу Победы присоединились участники на ретро машинах

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. К праздничному маршу Победы в столице Молдавии присоединилась колонна автомобилистов, среди которых выделяются участники на ретро машинах, в том числе времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Автопробег движется параллельно основной колонне, привлекая внимание горожан отреставрированной военной техникой и гражданскими автомобилями советской эпохи. Здесь можно увидеть реплики легендарных военных грузовиков, послевоенные легковые автомобили и другие исторические транспортные средства, украшены символикой праздника.
Марш Победы В Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Жители Кишинева надевают георгиевские ленты вопреки запрету властей
Вчера, 12:01
Водители ретро автомобилей, многие из которых одеты в военную форму времен 1940-х, приветствуют участников основного шествия звуковыми сигналами. Некоторые машины оборудованы громкоговорителями, через которые транслируются песни военных лет.
"Мы хотим, чтобы молодое поколение видело и помнило историю. Эти автомобили – живые свидетели тех событий. Многие из них прошли фронтовыми дорогами", – поделился один из организаторов автопробега.
HYPERLINK "" По словам участников, автопробег стал доброй традицией празднования Дня Победы в Кишиневе и с каждым годом собирает все больше энтузиастов исторической техники и просто неравнодушных автомобилистов.
Автомобили полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Молдавии полиция останавливает автобусы с участниками марша Победы
Вчера, 10:04
В Молдавии наблюдается рост напряженности вокруг празднования Дня Победы. Накануне МВД республики объявило о приведении всех правоохранительных структур в повышенную готовность и напомнило о запрете на использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
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