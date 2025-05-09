https://ria.ru/20250509/pobeda-2016074305.html

Глава буддистов России поздравил ветеранов с Днем Победы

Глава буддистов России поздравил ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Глава буддистов России поздравил ветеранов с Днем Победы

Победа в Великой Отечественной войне – это победа добра над злом, символ героизма и единства народов, потомки ветеранов той войны должны сохранять единство,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:41:00+03:00

2025-05-09T16:41:00+03:00

2025-05-09T16:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

день победы

общество

буддизм

религия

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне – это победа добра над злом, символ героизма и единства народов, потомки ветеранов той войны должны сохранять единство, мир, свободу, культуру и духовность, которую защитили наши предки, рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) России геше Йонтен (Сергей Киришов) в своем поздравлении с 9 мая. "Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие соотечественники, братья и сестры! От лица Центрального духовного управления буддистов мы поздравляем вас с Днём Великой Победы! Для нас Победа в Великой Отечественной войне — это символ всепобеждающей силы единства разных народов, символ героизма и отваги, символ победы добра над злом", - сказал Геше Йонтен. Он отметил, что буддисты чтут память предков, "совершивших ради нас и всего человечества величайший подвиг, заплатив очень большую цену". "И мы, благодарные потомки, должны сохранить всё то, ради чего они сражались и погибали. Мы должны сохранить всё материальное и нематериальное богатство нашей страны, наши культуру и духовность, свободу и единство, мир и благополучие. Мы желаем всем добра, мира и процветания! С праздником! С днём великой Победы!", - заключил глава ЦДУБ.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/ravvin-2015907691.html

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россия, день победы, общество, буддизм, религия