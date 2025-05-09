https://ria.ru/20250509/pobeda-2016073988.html

В Северной Осетии отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

В Северной Осетии отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2025

В Северной Осетии отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Празднования, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Северной Осетии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:38:00+03:00

2025-05-09T16:38:00+03:00

2025-05-09T16:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

владикавказ

сергей меняйло

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Празднования, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Северной Осетии, передает корреспондент РИА Новости. "Патриотизм нельзя навязать или привить искусственно. Он впитывается с молоком матери, растёт на героических примерах наших отцов и дедов. У нас таких примеров десятки и десятки тысяч. Тех, кто бился на передовой, ковал победу в тылу, оставался стойким и верным своей отчизне. Поэтому наши парни сегодня плечом к плечу мужественно бьются за мир, будущее нашей страны, за своих детей, за нашу великую Родину", – заявил глава республики Сергей Меняйло на открытии военного парада во Владикавказе. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной, участники специальной военной операции, гости и жители Северной Осетии и члены правительства региона.

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владикавказ, сергей меняйло, 80-летие победы в великой отечественной войне