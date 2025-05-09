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В Северной Осетии отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:38 09.05.2025 (обновлено: 16:57 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016073988.html
В Северной Осетии отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Северной Осетии отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2025
В Северной Осетии отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Празднования, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Северной Осетии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:38:00+03:00
2025-05-09T16:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
владикавказ
сергей меняйло
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Празднования, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Северной Осетии, передает корреспондент РИА Новости. "Патриотизм нельзя навязать или привить искусственно. Он впитывается с молоком матери, растёт на героических примерах наших отцов и дедов. У нас таких примеров десятки и десятки тысяч. Тех, кто бился на передовой, ковал победу в тылу, оставался стойким и верным своей отчизне. Поэтому наши парни сегодня плечом к плечу мужественно бьются за мир, будущее нашей страны, за своих детей, за нашу великую Родину", – заявил глава республики Сергей Меняйло на открытии военного парада во Владикавказе. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной, участники специальной военной операции, гости и жители Северной Осетии и члены правительства региона.
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общество, владикавказ, сергей меняйло, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Владикавказ, Сергей Меняйло, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Северной Осетии отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Празднования, посвященные 80-летию Победы, прошли в Северной Осетии

© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики Северная Осетия-АланияВоенный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владикавказе
Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики Северная Осетия-Алания
Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владикавказе
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ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Празднования, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Северной Осетии, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Патриотизм нельзя навязать или привить искусственно. Он впитывается с молоком матери, растёт на героических примерах наших отцов и дедов. У нас таких примеров десятки и десятки тысяч. Тех, кто бился на передовой, ковал победу в тылу, оставался стойким и верным своей отчизне. Поэтому наши парни сегодня плечом к плечу мужественно бьются за мир, будущее нашей страны, за своих детей, за нашу великую Родину", – заявил глава республики Сергей Меняйло на открытии военного парада во Владикавказе.
На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной, участники специальной военной операции, гости и жители Северной Осетии и члены правительства региона.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоВладикавказСергей Меняйло80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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