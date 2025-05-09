В Северной Осетии отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Празднования, посвященные 80-летию Победы, прошли в Северной Осетии
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики Северная Осетия-АланияВоенный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владикавказе
Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владикавказе
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Празднования, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Северной Осетии, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Патриотизм нельзя навязать или привить искусственно. Он впитывается с молоком матери, растёт на героических примерах наших отцов и дедов. У нас таких примеров десятки и десятки тысяч. Тех, кто бился на передовой, ковал победу в тылу, оставался стойким и верным своей отчизне. Поэтому наши парни сегодня плечом к плечу мужественно бьются за мир, будущее нашей страны, за своих детей, за нашу великую Родину", – заявил глава республики Сергей Меняйло на открытии военного парада во Владикавказе.
На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной, участники специальной военной операции, гости и жители Северной Осетии и члены правительства региона.
ОнлайнКак прошел парад Победы на Красной площади. Главное
Вчера, 09:23