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Между ветеранами ВОВ и участниками СВО нет разницы, заявила блокадница - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:17 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016055893.html
Между ветеранами ВОВ и участниками СВО нет разницы, заявила блокадница
Между ветеранами ВОВ и участниками СВО нет разницы, заявила блокадница - РИА Новости, 09.05.2025
Между ветеранами ВОВ и участниками СВО нет разницы, заявила блокадница
Между ветеранами Великой Отечественной войны и солдатами СВО нет разницы, заявила РИА Новости 89-летняя блокадница Ленинграда Лариса Ганич. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:17:00+03:00
2025-05-09T15:17:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Между ветеранами Великой Отечественной войны и солдатами СВО нет разницы, заявила РИА Новости 89-летняя блокадница Ленинграда Лариса Ганич. Лариса Ганич родилась в Ленинграде в 1936 году. Ее отец ушел на фронт, мама работала. В семье был еще маленький братик, за которым ухаживала бабушка, которая не пережила блокаду, отдавая свой хлеб 2-летнему ребенку. Позже семью смогли эвакуировать в Киргизию, но в 1944 году они вернулись. В Донецк Ганич переехала вместе с мужем к его родственникам из-за жесткого климата Ленинграда в 1989 году. "По-моему, разницы нет (между ветеранами ВОВ и участниками СВО - ред.), абсолютно. Эти (военнослужащие ВС РФ - ред.) воюют от всей души, и те (советские военные - ред.). Все одинаково", - сказала собеседница агентства. По словам блокадницы, раньше она бы не смогла представить, что братские народы могут между собой конфликтовать, и считала, что современные мужчины не способны постоять за свою землю, но ее мнение изменилось с начала проведения СВО. "Я раньше думала про себя: "А не дай бог начнется война? Как же наши мужчины разбалованные будут воевать?" И посмотрите, как они воюют! Герои!" – заметила она По словам Ганич, ее дочка уехала из Мариуполя за день до начала СВО, живет в Германии и возвращаться в город не хочет. "Опомнись, человек. Как мы жили, и как вы теперь там страдаете", - ответила блокадница на вопрос, что бы она сказала украинцу, который считает русского врагом.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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здоровье - общество, ленинград, киргизия, донецк, вооруженные силы рф, день победы, общество
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Между ветеранами ВОВ и участниками СВО нет разницы, заявила блокадница

89-летняя блокадница Ганич: между ветеранами ВОВ и солдатами СВО нет разницы

© РИА Новости / Сергей ПятаковБоевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Между ветеранами Великой Отечественной войны и солдатами СВО нет разницы, заявила РИА Новости 89-летняя блокадница Ленинграда Лариса Ганич.
Лариса Ганич родилась в Ленинграде в 1936 году. Ее отец ушел на фронт, мама работала. В семье был еще маленький братик, за которым ухаживала бабушка, которая не пережила блокаду, отдавая свой хлеб 2-летнему ребенку. Позже семью смогли эвакуировать в Киргизию, но в 1944 году они вернулись. В Донецк Ганич переехала вместе с мужем к его родственникам из-за жесткого климата Ленинграда в 1989 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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"По-моему, разницы нет (между ветеранами ВОВ и участниками СВО - ред.), абсолютно. Эти (военнослужащие ВС РФ - ред.) воюют от всей души, и те (советские военные - ред.). Все одинаково", - сказала собеседница агентства.
По словам блокадницы, раньше она бы не смогла представить, что братские народы могут между собой конфликтовать, и считала, что современные мужчины не способны постоять за свою землю, но ее мнение изменилось с начала проведения СВО.
"Я раньше думала про себя: "А не дай бог начнется война? Как же наши мужчины разбалованные будут воевать?" И посмотрите, как они воюют! Герои!" – заметила она
По словам Ганич, ее дочка уехала из Мариуполя за день до начала СВО, живет в Германии и возвращаться в город не хочет.
"Опомнись, человек. Как мы жили, и как вы теперь там страдаете", - ответила блокадница на вопрос, что бы она сказала украинцу, который считает русского врагом.
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