https://ria.ru/20250509/pobeda-2016053727.html

В Копенгагене в юбилей Победы прошла памятная церемония

В Копенгагене в юбилей Победы прошла памятная церемония - РИА Новости, 09.05.2025

В Копенгагене в юбилей Победы прошла памятная церемония

Памятная церемония по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась в Копенгагене, российские дипломаты возложили цветы к памятникам советским РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:09:00+03:00

2025-05-09T15:09:00+03:00

2025-05-09T15:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

копенгаген

дания

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Памятная церемония по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась в Копенгагене, российские дипломаты возложили цветы к памятникам советским воинам, сообщили в Telegram-канале посольства. "Девятого мая на кладбище "Биспебьерг" в Копенгагене состоялась памятная церемония по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Советник-посланник И. С. Федосеев, военный атташе В. А. Греков и сотрудники посольства возложили венок к памятнику "Русский монумент", символизирующему братскую могилу советских военнослужащих и гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны в Дании", - говорится в сообщении дипмиссии. По словам дипломатов, на церемонии присутствовал представитель Объединенного Датского Боевого Братства. Он возложил к монументу букет с открыткой со словами: "В День 80-летия Победы мы направляем приветствие. Мы всегда будем помнить павших. Русский, спасибо за твой подвиг". Сотрудники посольства почтили память Семена Давидовича Штипельмана (1922-2021), захороненного на этом кладбище. За личную храбрость и мужество в боях с немецкими захватчиками он награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом "Красной Звезды" и многочисленными медалями, уточнили в дипмиссии. "Возложены цветы к захоронениям 15 советских военнопленных и граждан, угнанных немцами на принудительные работы. Все они были признаны в СССР жертвами фашизма. Среди них - Портянко Павел Андреевич, 25.12.1905 года рождения, уроженец Витебской области, Белоруссия, награжден орденом Отечественной войны II степени. В апреле 1945 года во время боев восточнее города Фишхаузен (Приморск, Калининградская область) под огнем противника вынес с поля боя 27 тяжелораненых бойцов и доставил их на пункт первой помощи. Умер в 5 августа 1945 года в госпитале в Копенгагене. Вечная память!" - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20250509/kapitulyatsiya-2015914726.html

https://ria.ru/20250506/veteran-2015239678.html

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в мире, копенгаген, дания, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне