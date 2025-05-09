Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье шествие "Бессмертного полка" собрало 85 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:09 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016053555.html
В Приднестровье шествие "Бессмертного полка" собрало 85 тысяч человек
В Приднестровье шествие "Бессмертного полка" собрало 85 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2025
В Приднестровье шествие "Бессмертного полка" собрало 85 тысяч человек
Шествие "Бессмертного полка" в городах Приднестровья собрало 85 тысяч граждан, сообщил в пятницу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:09:00+03:00
2025-05-09T15:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
кишинев
москва
вадим красносельский
майя санду
парад победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015041448_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_bfc4e2a1d090f91fd00c2015b13b97cb.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в городах Приднестровья собрало 85 тысяч граждан, сообщил в пятницу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны. А в четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы. "Тридцать пять тысяч тираспольчан и гостей города приняли участие в шествии "Бессмертного полка", пройдя по центральной улице столицы от театральной площади до Мемориала Славы, следуя за 100-метровой георгиевской лентой и такой же длины полотном приднестровского флага. Еще 50 тысяч приднестровцев пронесли портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, по городам и селам республики. Это – Приднестровье! Это – День Победы!" - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/putin-2016050709.html
https://ria.ru/20250509/frantsiya-2016048107.html
молдавия
кишинев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015041448_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_b3cb18e941b7392625e7db3958cc71f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, москва, вадим красносельский, майя санду, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Вадим Красносельский, Майя Санду, Парад Победы
В Приднестровье шествие "Бессмертного полка" собрало 85 тысяч человек

Глава ПМР Красносельский: шествие "Бессмертного полка" собрало 85 тысяч человек

CC BY 4.0 / Новости Приднестровья / Участники акции "Бессмертный полк" в Тирасполе
Участники акции Бессмертный полк в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
CC BY 4.0 / Новости Приднестровья /
Участники акции "Бессмертный полк" в Тирасполе
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в городах Приднестровья собрало 85 тысяч граждан, сообщил в пятницу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны. А в четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы.
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Он показал". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после парада
Вчера, 14:54
"Тридцать пять тысяч тираспольчан и гостей города приняли участие в шествии "Бессмертного полка", пройдя по центральной улице столицы от театральной площади до Мемориала Славы, следуя за 100-метровой георгиевской лентой и такой же длины полотном приднестровского флага. Еще 50 тысяч приднестровцев пронесли портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, по городам и селам республики. Это – Приднестровье! Это – День Победы!" - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Исторически честно". Во Франции признали неудобную правду о параде Победы
Вчера, 14:43
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияКишиневМоскваВадим КрасносельскийМайя СандуПарад Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала