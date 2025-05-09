В Приднестровье шествие "Бессмертного полка" собрало 85 тысяч человек
Глава ПМР Красносельский: шествие "Бессмертного полка" собрало 85 тысяч человек
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в городах Приднестровья собрало 85 тысяч граждан, сообщил в пятницу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны. А в четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы.
"Тридцать пять тысяч тираспольчан и гостей города приняли участие в шествии "Бессмертного полка", пройдя по центральной улице столицы от театральной площади до Мемориала Славы, следуя за 100-метровой георгиевской лентой и такой же длины полотном приднестровского флага. Еще 50 тысяч приднестровцев пронесли портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, по городам и селам республики. Это – Приднестровье! Это – День Победы!" - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
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