https://ria.ru/20250509/pobeda-2016051920.html

В Курске провели акцию "Парад у дома ветерана"

В Курске провели акцию "Парад у дома ветерана" - РИА Новости, 09.05.2025

В Курске провели акцию "Парад у дома ветерана"

Приуроченную к 80-летию Победы в Великой отечественной войне всероссийскую акцию "Парад у дома ветерана" провели в Курске в честь участницы ВОВ Марии Малюк,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:01:00+03:00

2025-05-09T15:01:00+03:00

2025-05-09T15:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

курск

курская область

петровский район

парад победы

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КУРСК, 9 мая - РИА Новости. Приуроченную к 80-летию Победы в Великой отечественной войне всероссийскую акцию "Парад у дома ветерана" провели в Курске в честь участницы ВОВ Марии Малюк, передает корреспондент РИА Новости. Всероссийская праздничная акция "Парад у дома ветерана", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проводится по всей стране. Жительнице Курска Марии Александровне Малюк 102 года. В годы войны она служила оператором связи в отделе противовоздушной обороны Черноморского флота, много плавала на подводных судах. Она была отмечена знаком "Отличный связист". За образцовую службу в период Великой Отечественной, в 1985 году Мария Александровна была награждена Орденом Отечественной войны II степени. День Победы в 1945-м она встретила на Черноморском флоте в городе Измаил. "День Победы встретила на Черноморском флоте, я там служила, и там его и встретили. Ну как было не радоваться, девчонками были призваны. ...Это великий праздник, мы отмечаем его каждый год. Желаю всем мирного неба над головой", – сказала Мария Малюк. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Малюк родилась и выросла в селе Большие Озерки Петровского района Саратовской области. В юности получила профессию библиотекаря. После войны бывшая связистка вернулась на родину, трудилась библиотекарем в Саратове, вышла замуж за военного. Долгое время прожила с ним в Ташкенте. В Курск Мария Александровна перебралась в 1965 году. Здесь она 58 лет проработала библиотекарем в областной библиотеке имени Н.Н. Асеева. Ранее по инициативе врио губернатора Курской области Александра Хинштейна были созданы страницы в социальных сетях о курских ветеранах Великой Отечественной войны. На сегодняшний день ветеранов в Курской области осталось менее 50 человек.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html

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курск

курская область

петровский район

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общество, курск, курская область, петровский район, парад победы