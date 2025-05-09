В Курске провели акцию "Парад у дома ветерана"
Акция "Парад у дома ветерана" прошла в Курске в честь участницы ВОВ
© Фото : Внутренняя и молодежная политика Курской области/ВконтактеВсероссийская акция "Парад у дома ветерана" прошла у дома ветерана ВОВ Марии Малюк в Курске
Всероссийская акция "Парад у дома ветерана" прошла у дома ветерана ВОВ Марии Малюк в Курске
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КУРСК, 9 мая - РИА Новости. Приуроченную к 80-летию Победы в Великой отечественной войне всероссийскую акцию "Парад у дома ветерана" провели в Курске в честь участницы ВОВ Марии Малюк, передает корреспондент РИА Новости.
Всероссийская праздничная акция "Парад у дома ветерана", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проводится по всей стране. Жительнице Курска Марии Александровне Малюк 102 года. В годы войны она служила оператором связи в отделе противовоздушной обороны Черноморского флота, много плавала на подводных судах. Она была отмечена знаком "Отличный связист". За образцовую службу в период Великой Отечественной, в 1985 году Мария Александровна была награждена Орденом Отечественной войны II степени. День Победы в 1945-м она встретила на Черноморском флоте в городе Измаил.
"День Победы встретила на Черноморском флоте, я там служила, и там его и встретили. Ну как было не радоваться, девчонками были призваны. ...Это великий праздник, мы отмечаем его каждый год. Желаю всем мирного неба над головой", – сказала Мария Малюк.
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Малюк родилась и выросла в селе Большие Озерки Петровского района Саратовской области. В юности получила профессию библиотекаря.
Ранее по инициативе врио губернатора Курской области Александра Хинштейна были созданы страницы в социальных сетях о курских ветеранах Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день ветеранов в Курской области осталось менее 50 человек.
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