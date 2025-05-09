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В Курске провели акцию "Парад у дома ветерана" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:01 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016051920.html
В Курске провели акцию "Парад у дома ветерана"
В Курске провели акцию "Парад у дома ветерана" - РИА Новости, 09.05.2025
В Курске провели акцию "Парад у дома ветерана"
Приуроченную к 80-летию Победы в Великой отечественной войне всероссийскую акцию "Парад у дома ветерана" провели в Курске в честь участницы ВОВ Марии Малюк,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:01:00+03:00
2025-05-09T15:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
курск
курская область
петровский район
парад победы
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КУРСК, 9 мая - РИА Новости. Приуроченную к 80-летию Победы в Великой отечественной войне всероссийскую акцию "Парад у дома ветерана" провели в Курске в честь участницы ВОВ Марии Малюк, передает корреспондент РИА Новости. Всероссийская праздничная акция "Парад у дома ветерана", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проводится по всей стране. Жительнице Курска Марии Александровне Малюк 102 года. В годы войны она служила оператором связи в отделе противовоздушной обороны Черноморского флота, много плавала на подводных судах. Она была отмечена знаком "Отличный связист". За образцовую службу в период Великой Отечественной, в 1985 году Мария Александровна была награждена Орденом Отечественной войны II степени. День Победы в 1945-м она встретила на Черноморском флоте в городе Измаил. "День Победы встретила на Черноморском флоте, я там служила, и там его и встретили. Ну как было не радоваться, девчонками были призваны. ...Это великий праздник, мы отмечаем его каждый год. Желаю всем мирного неба над головой", – сказала Мария Малюк. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Малюк родилась и выросла в селе Большие Озерки Петровского района Саратовской области. В юности получила профессию библиотекаря. После войны бывшая связистка вернулась на родину, трудилась библиотекарем в Саратове, вышла замуж за военного. Долгое время прожила с ним в Ташкенте. В Курск Мария Александровна перебралась в 1965 году. Здесь она 58 лет проработала библиотекарем в областной библиотеке имени Н.Н. Асеева. Ранее по инициативе врио губернатора Курской области Александра Хинштейна были созданы страницы в социальных сетях о курских ветеранах Великой Отечественной войны. На сегодняшний день ветеранов в Курской области осталось менее 50 человек.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html
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курск
курская область
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общество, курск, курская область, петровский район, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Курск, Курская область, Петровский район, Парад Победы
В Курске провели акцию "Парад у дома ветерана"

Акция "Парад у дома ветерана" прошла в Курске в честь участницы ВОВ

© Фото : Внутренняя и молодежная политика Курской области/ВконтактеВсероссийская акция "Парад у дома ветерана" прошла у дома ветерана ВОВ Марии Малюк в Курске
Всероссийская акция Парад у дома ветерана прошла у дома ветерана ВОВ Марии Малюк в Курске - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Внутренняя и молодежная политика Курской области/Вконтакте
Всероссийская акция "Парад у дома ветерана" прошла у дома ветерана ВОВ Марии Малюк в Курске
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КУРСК, 9 мая - РИА Новости. Приуроченную к 80-летию Победы в Великой отечественной войне всероссийскую акцию "Парад у дома ветерана" провели в Курске в честь участницы ВОВ Марии Малюк, передает корреспондент РИА Новости.
Всероссийская праздничная акция "Парад у дома ветерана", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проводится по всей стране. Жительнице Курска Марии Александровне Малюк 102 года. В годы войны она служила оператором связи в отделе противовоздушной обороны Черноморского флота, много плавала на подводных судах. Она была отмечена знаком "Отличный связист". За образцовую службу в период Великой Отечественной, в 1985 году Мария Александровна была награждена Орденом Отечественной войны II степени. День Победы в 1945-м она встретила на Черноморском флоте в городе Измаил.
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"День Победы встретила на Черноморском флоте, я там служила, и там его и встретили. Ну как было не радоваться, девчонками были призваны. ...Это великий праздник, мы отмечаем его каждый год. Желаю всем мирного неба над головой", – сказала Мария Малюк.
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Малюк родилась и выросла в селе Большие Озерки Петровского района Саратовской области. В юности получила профессию библиотекаря.
После войны бывшая связистка вернулась на родину, трудилась библиотекарем в Саратове, вышла замуж за военного. Долгое время прожила с ним в Ташкенте. В Курск Мария Александровна перебралась в 1965 году. Здесь она 58 лет проработала библиотекарем в областной библиотеке имени Н.Н. Асеева.
Ранее по инициативе врио губернатора Курской области Александра Хинштейна были созданы страницы в социальных сетях о курских ветеранах Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день ветеранов в Курской области осталось менее 50 человек.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКурскКурская областьПетровский районПарад Победы
 
 
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