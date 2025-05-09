https://ria.ru/20250509/pobeda-2016040117.html

Посол России в Нидерландах возложил венок к юбилею Победы

Посол России в Нидерландах возложил венок к юбилею Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Посол России в Нидерландах возложил венок к юбилею Победы

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин по случаю 80-летия Великой Победы возложил венок к монументу на кладбище "Советское поле славы", где захоронены... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:17:00+03:00

2025-05-09T14:17:00+03:00

2025-05-09T14:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

нидерланды

россия

владимир тарабрин

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЛЁСДЕН (Нидерланды), 9 мая - РИА Новости. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин по случаю 80-летия Великой Победы возложил венок к монументу на кладбище "Советское поле славы", где захоронены более 800 советских солдат, павших в Нидерландах во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Посол России в Нидерландах по традиции 9 мая возложил венок к памятнику советским воинам на мемориальном кладбище под нидерландским Лесденом. Венки также возложили посол Белоруссии в Гааге, представитель посольств других бывших союзных республик, а также власти провинции Утрехт и городов Лёсден и Амерсфорт. "Для нас это священный день, поскольку, как я уже говорил не раз, это была битва не за территорию, не за влияние, не за ресурсы, а за право жить на земле. Поэтому мы благодарны безмерно нашим отцам, дедам, бабушкам, матерям, которые отстояли нашу свободу, нашу независимость и обеспечили нам право жить на земле", - сказал Тарабрин журналистам. Посол выразил благодарность фонду "Советское поле славы" и местным властям за сохранение этих захоронений и их поддержание в прекрасном состоянии. Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов. Поддержанием и улучшением мемориального комплекса занимается фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), основанный 29 января 2010 года.

https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html

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в мире, нидерланды, россия, владимир тарабрин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне