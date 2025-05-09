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Посол России в Нидерландах возложил венок к юбилею Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:17 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016040117.html
Посол России в Нидерландах возложил венок к юбилею Победы
Посол России в Нидерландах возложил венок к юбилею Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Посол России в Нидерландах возложил венок к юбилею Победы
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин по случаю 80-летия Великой Победы возложил венок к монументу на кладбище "Советское поле славы", где захоронены... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:17:00+03:00
2025-05-09T14:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
нидерланды
россия
владимир тарабрин
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЛЁСДЕН (Нидерланды), 9 мая - РИА Новости. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин по случаю 80-летия Великой Победы возложил венок к монументу на кладбище "Советское поле славы", где захоронены более 800 советских солдат, павших в Нидерландах во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Посол России в Нидерландах по традиции 9 мая возложил венок к памятнику советским воинам на мемориальном кладбище под нидерландским Лесденом. Венки также возложили посол Белоруссии в Гааге, представитель посольств других бывших союзных республик, а также власти провинции Утрехт и городов Лёсден и Амерсфорт. "Для нас это священный день, поскольку, как я уже говорил не раз, это была битва не за территорию, не за влияние, не за ресурсы, а за право жить на земле. Поэтому мы благодарны безмерно нашим отцам, дедам, бабушкам, матерям, которые отстояли нашу свободу, нашу независимость и обеспечили нам право жить на земле", - сказал Тарабрин журналистам. Посол выразил благодарность фонду "Советское поле славы" и местным властям за сохранение этих захоронений и их поддержание в прекрасном состоянии. Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов. Поддержанием и улучшением мемориального комплекса занимается фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), основанный 29 января 2010 года.
https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html
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в мире, нидерланды, россия, владимир тарабрин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Нидерланды, Россия, Владимир Тарабрин, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России в Нидерландах возложил венок к юбилею Победы

Посол России в Нидерландах Тарабрин возложил венок к 80-летию Победы

© Фото : Посольство России в Нидерландах Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Посольство России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Архивное фото
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ЛЁСДЕН (Нидерланды), 9 мая - РИА Новости. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин по случаю 80-летия Великой Победы возложил венок к монументу на кладбище "Советское поле славы", где захоронены более 800 советских солдат, павших в Нидерландах во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Посол России в Нидерландах по традиции 9 мая возложил венок к памятнику советским воинам на мемориальном кладбище под нидерландским Лесденом.
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Венки также возложили посол Белоруссии в Гааге, представитель посольств других бывших союзных республик, а также власти провинции Утрехт и городов Лёсден и Амерсфорт.
"Для нас это священный день, поскольку, как я уже говорил не раз, это была битва не за территорию, не за влияние, не за ресурсы, а за право жить на земле. Поэтому мы благодарны безмерно нашим отцам, дедам, бабушкам, матерям, которые отстояли нашу свободу, нашу независимость и обеспечили нам право жить на земле", - сказал Тарабрин журналистам.
Посол выразил благодарность фонду "Советское поле славы" и местным властям за сохранение этих захоронений и их поддержание в прекрасном состоянии.
Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов.
Поддержанием и улучшением мемориального комплекса занимается фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), основанный 29 января 2010 года.
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