Посол России в Нидерландах возложил венок к юбилею Победы
Посол России в Нидерландах Тарабрин возложил венок к 80-летию Победы
© Фото : Посольство России в Нидерландах Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин
© Фото : Посольство России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Архивное фото
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ЛЁСДЕН (Нидерланды), 9 мая - РИА Новости. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин по случаю 80-летия Великой Победы возложил венок к монументу на кладбище "Советское поле славы", где захоронены более 800 советских солдат, павших в Нидерландах во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Посол России в Нидерландах по традиции 9 мая возложил венок к памятнику советским воинам на мемориальном кладбище под нидерландским Лесденом.
Венки также возложили посол Белоруссии в Гааге, представитель посольств других бывших союзных республик, а также власти провинции Утрехт и городов Лёсден и Амерсфорт.
"Для нас это священный день, поскольку, как я уже говорил не раз, это была битва не за территорию, не за влияние, не за ресурсы, а за право жить на земле. Поэтому мы благодарны безмерно нашим отцам, дедам, бабушкам, матерям, которые отстояли нашу свободу, нашу независимость и обеспечили нам право жить на земле", - сказал Тарабрин журналистам.
Посол выразил благодарность фонду "Советское поле славы" и местным властям за сохранение этих захоронений и их поддержание в прекрасном состоянии.
Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов.
Поддержанием и улучшением мемориального комплекса занимается фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), основанный 29 января 2010 года.