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Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы
Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:04:00+03:00
2025-05-09T13:04:00+03:00
2025-05-09T13:14:00+03:00
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий медведев
единая россия
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне."С Днём Великой Победы!", - написал Медведев в Telegram-канале, сопроводив сообщение видеозаписью юбилейного парада Победы на Красной площади."Заветы наших отцов и дедов – в наших сердцах!" - добавил он.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, день победы
Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, День Победы
Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы
Медведев поздравил россиян с 80-й годовщиной Победы в ВОВ