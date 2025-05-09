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Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:04 09.05.2025 (обновлено: 13:14 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016018493.html
Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы
Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025
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общество
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий медведев
единая россия
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне."С Днём Великой Победы!", - написал Медведев в Telegram-канале, сопроводив сообщение видеозаписью юбилейного парада Победы на Красной площади."Заветы наших отцов и дедов – в наших сердцах!" - добавил он.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, день победы
Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, День Победы
Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы

Медведев поздравил россиян с 80-й годовщиной Победы в ВОВ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Дмитрий Медведев на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"С Днём Великой Победы!", - написал Медведев в Telegram-канале, сопроводив сообщение видеозаписью юбилейного парада Победы на Красной площади.
"Заветы наших отцов и дедов – в наших сердцах!" - добавил он.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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