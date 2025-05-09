https://ria.ru/20250509/pobeda-2016018493.html

Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы

Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:04:00+03:00

2025-05-09T13:04:00+03:00

2025-05-09T13:14:00+03:00

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дмитрий медведев

единая россия

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне."С Днём Великой Победы!", - написал Медведев в Telegram-канале, сопроводив сообщение видеозаписью юбилейного парада Победы на Красной площади."Заветы наших отцов и дедов – в наших сердцах!" - добавил он.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2016020098.html

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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, день победы