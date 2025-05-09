В Нижнем Новгороде прошел парад Победы
На площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде прошел парад Победы
© Правительство Нижегородской областиТоржественное прохождение войск Нижегородского гарнизона и техники в Нижнем Новгороде. Кадр видео
© Правительство Нижегородской области
Торжественное прохождение войск Нижегородского гарнизона и техники в Нижнем Новгороде. Кадр видео
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Торжественное прохождение войск Нижегородского гарнизона и техники – современной и времен Великой Отечественной войны - состоялось на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Параду предшествовал прозвучавший над Нижним Новгородом в 9.45 голос Левитана с приказом Сталина о капитуляции фашистской Германии и победоносном завершении Великой Отечественной войны - оригинал записи предоставил государственный архив.
В параде в центе Нижнего Новгорода приняли участие 2173 человека: представители разных родов войск - танкисты, разведчики, огнеметчики, артиллеристы, автомобилисты, связисты, а также сотрудники МЧС и Росгвардии, курсанты МВД, кадеты, моряки, юнармейцы, суворовцы. Отдельными расчетами прошли ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.
Дальше колонной проследовала современная военная техника, в том числе самоходные артиллерийские орудия (продукция нижегородского завода "Буревестник"), произведенные на Арзамасском машиностроительном заводе бронеавтомобили "Спартак", а также боевые машины на базе "КамАЗа" и "Урала" и ракетный комплекс "Искандер". Всего в параде приняли участие 60 единиц техники.
Почетными гостями парада Победы стали ветераны войны, которых разместили на специальной трибуне.
"Парад опять показал готовность нашего гарнизона, вооруженных сил и всех правоохранительных органов, и даже кадетов и ребят - молодых юноармейцев к демонстрации самого высокого уровня подготовки и внутренней готовности защищать родину и чтить память героев-предков", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Он отметил, что на парад в Нижний Новгород уже в третий раз приехали представители Белоруссии, а расчет нижегородского кадетского училища имени Маргелова в пятницу маршировал в Минске. "Для нас это важное подтверждение наших братских связей с республикой Беларусь", - подчеркнул глава региона.
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Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>