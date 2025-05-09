https://ria.ru/20250509/pobeda-2016016070.html

В Нижнем Новгороде прошел парад Победы

В Нижнем Новгороде прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Нижнем Новгороде прошел парад Победы

Торжественное прохождение войск Нижегородского гарнизона и техники – современной и времен Великой Отечественной войны - состоялось на площади Минина и... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:55:00+03:00

2025-05-09T12:55:00+03:00

2025-05-09T12:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

нижний новгород

германия

афганистан

глеб никитин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

группа газ

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Торжественное прохождение войск Нижегородского гарнизона и техники – современной и времен Великой Отечественной войны - состоялось на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Параду предшествовал прозвучавший над Нижним Новгородом в 9.45 голос Левитана с приказом Сталина о капитуляции фашистской Германии и победоносном завершении Великой Отечественной войны - оригинал записи предоставил государственный архив. В параде в центе Нижнего Новгорода приняли участие 2173 человека: представители разных родов войск - танкисты, разведчики, огнеметчики, артиллеристы, автомобилисты, связисты, а также сотрудники МЧС и Росгвардии, курсанты МВД, кадеты, моряки, юнармейцы, суворовцы. Отдельными расчетами прошли ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Затем на площадь выехал легендарный танк Т-34, вслед за которым мимо трибун проехала другая техника времен Великой Отечественной войны - военные мотоциклы, "полуторки" ГАЗ-АА, которые производили на Горьковском автозаводы, а также "орудие Победы" - знаменитая "Катюша". Дальше колонной проследовала современная военная техника, в том числе самоходные артиллерийские орудия (продукция нижегородского завода "Буревестник"), произведенные на Арзамасском машиностроительном заводе бронеавтомобили "Спартак", а также боевые машины на базе "КамАЗа" и "Урала" и ракетный комплекс "Искандер". Всего в параде приняли участие 60 единиц техники. Почетными гостями парада Победы стали ветераны войны, которых разместили на специальной трибуне. "Парад опять показал готовность нашего гарнизона, вооруженных сил и всех правоохранительных органов, и даже кадетов и ребят - молодых юноармейцев к демонстрации самого высокого уровня подготовки и внутренней готовности защищать родину и чтить память героев-предков", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что на парад в Нижний Новгород уже в третий раз приехали представители Белоруссии, а расчет нижегородского кадетского училища имени Маргелова в пятницу маршировал в Минске. "Для нас это важное подтверждение наших братских связей с республикой Беларусь", - подчеркнул глава региона.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/veteran-2015994126.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

нижний новгород

германия

афганистан

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нижний новгород, германия, афганистан, глеб никитин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), группа газ, т-34, парад победы