https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html

"Ждали этого больше десяти лет". Чем удивил День Победы в ДНР

"Ждали этого больше десяти лет". Чем удивил День Победы в ДНР - РИА Новости, 09.05.2025

"Ждали этого больше десяти лет". Чем удивил День Победы в ДНР

Восстановление разрушенных памятников Великой Отечественной, авто- и мотопробеги, а также необычное шествие "Бессмертного полка" — хотя массовые мероприятия в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:51:00+03:00

2025-05-09T11:51:00+03:00

2025-05-09T12:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

донецк

донецкая народная республика

германия

денис пушилин

владимир путин

вооруженные силы украины

80-летие победы в великой отечественной войне

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Донецк, 9 мая — РИА Новости, Михаил Кевхиев. Восстановление разрушенных памятников Великой Отечественной, авто- и мотопробеги, а также необычное шествие "Бессмертного полка" — хотя массовые мероприятия в прифронтовой части ДНР в целях безопасности еще не проводят, День Победы отмечают и тут. В тыловых же районах республики празднуют с размахом. Как именно — в репортаже РИА Новости.Возвращение праздникаГлавную площадь Донецка украшают красные флаги и необычная инсталляция из шести букв: "Победа". Внутри каждой — десятки черно-белых фотографий участников Великой Отечественной."После событий на Майдане мы регулярно отмечали 9 Мая, однако последние три года из-за постоянных обстрелов ВСУ ни шествий, ни парадов не проводили, — рассказывает РИА Новости жительница города Елена. — И вот наконец в наши края возвращаются и мир, и праздник. А День Победы — особенное торжество, здесь почти у всех кто-то из родных либо воевал, либо побывал под немецкой оккупацией".Восьмидесятилетие победы над фашистской Германией символично совпало с наступившим в столице ДНР после долгих лет относительным спокойствием. Российская армия отодвинула линию фронта на несколько десятков километров, и ВСУ уже не достают до города ни ствольной, ни реактивной артиллерией — лишь западной "высокоточкой" и ударными дронами самолетного типа.ПВО эффективна, однако местные власти решили не рисковать и отказались от массовых мероприятий как в Донецке, так и в соседних населенных пунктах. Несмотря на объявленное Владимиром Путиным перемирие, от киевского режима можно ждать любых провокаций."Каждый наш праздник для них как красная тряпка для быка, — говорит местный житель Сергей. — Новый год, Пасха, Рождество — город обстреливали особенно яростно. Хотя ВСУ отогнали, думаю, ради того, чтобы испортить нам 80-летие Победы, они не пожалеют и дорогущее западное вооружение типа HIMARS".Георгиевские ленточкиНесмотря на ракетную и дроновую опасность, Донецку все же придали праздничный вид. Постарались и местные власти, и сами горожане. Привели в порядок десятки памятников, развесили флаги и баннеры с портретами ветеранов, высадили в парках аллеи с розами, а также вновь запустили четырехсторонние часы на бульваре Пушкина, один из символов столицы ДНР, серьезно поврежденный во время обстрела еще три года назад."Бессмертный полк" — в онлайн-формате. Каждый может разместить фотографию участника Великой Отечественной войны либо на специальной платформе, либо в социальных сетях. В офлайне портреты ветеранов — на служебном и общественном транспорте.Кроме того, сегодня в Донецке официально открыли железнодорожный вокзал, не работавший больше десяти лет, а накануне провели республиканский мотопробег. Байкеры стартовали в конце апреля на Поклонной горе в Москве, проехали через Мариуполь и Саур-Могилу. Конечная точка маршрута — Брестская крепость.В других городах, где еще совсем недавно были ожесточенные бои и обстановка из-за постоянных обстрелов и атак дронов-камикадзе крайне напряженная, тоже празднуют. Так, в Авдеевке и Селидово дома и улицы украсили плакатами и флагами, оставшимся или вернувшимся жителям бойцы и сотрудники военной полиции раздали георгиевские ленточки.Знамя ПобедыОсновные же торжества прошли на Саур-Могиле. Чтобы принять в них участие, требовались специальные пропуска — это гарантировало безопасность.Глава ДНР Денис Пушилин, сенатор Александр Волошин и другие руководители республики возложили цветы к памятнику солдату-освободителю Саур-Могилы 2014 года.Делегация проследовала на молебен в местную часовню. У подножия монумента в это время выстраивались колонны с членами молодежных движений, участниками СВО и родственниками ветеранов Великой Отечественной.Вскоре все двинулись вверх по ступеням к Вечному огню, где каждый возложил цветы."На Саур-Могиле переплетены в единый узел события 1943 и 2014 годов, — обратился к присутствовавшим Денис Пушилин. — Поэтому для нас эта высота является местом духовной силы, местом подвига и местом, в котором началось освобождение Донбасса".Завершилась церемония развертыванием самого большого в мире знамени Победы. Для этого понадобилось 800 человек."Размер 65 на 35 метров, — объяснил руководитель проекта "Непокоренные" Владимир Скрипниченко. — С Саур-Могилы мы сразу отправимся в патриотическую экспедицию по 14 городам России и Белоруссии, которая завершится в конце мая в Севастополе".После официальных мероприятий руководители республики неформально пообщались с молодежью и ветеранами СВО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

донецк, донецкая народная республика, германия, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне