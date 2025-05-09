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Глава МИД Бразилии высказался об участии России во Второй мировой войне

Глава МИД Бразилии высказался об участии России во Второй мировой войне - РИА Новости, 09.05.2025

Глава МИД Бразилии высказался об участии России во Второй мировой войне

Участие России во Второй мировой войне имело решающее значение для Победы, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:36:00+03:00

2025-05-09T11:36:00+03:00

2025-05-09T11:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Участие России во Второй мировой войне имело решающее значение для Победы, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. Он напомнил, что Бразилия была единственной страной Латинской Америки, которая фактически участвовала в обеих мировых войнах - в Первой и во Второй - на стороне союзников. "Участие России во Второй мировой войне имело решающее значение для победы союзников, без России ее бы не было", - сказал министр. Он напомнил о больших человеческих жертвах, которые принес Советский Союз в войне, которая закончилась победой над нацизмом, царившем в Европе.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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