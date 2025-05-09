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Глава МИД Бразилии высказался об участии России во Второй мировой войне - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:36 09.05.2025 (обновлено: 11:42 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015988783.html
Глава МИД Бразилии высказался об участии России во Второй мировой войне
Глава МИД Бразилии высказался об участии России во Второй мировой войне - РИА Новости, 09.05.2025
Глава МИД Бразилии высказался об участии России во Второй мировой войне
Участие России во Второй мировой войне имело решающее значение для Победы, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:36:00+03:00
2025-05-09T11:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
бразилия
латинская америка
мауру виейра
парад победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Участие России во Второй мировой войне имело решающее значение для Победы, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. Он напомнил, что Бразилия была единственной страной Латинской Америки, которая фактически участвовала в обеих мировых войнах - в Первой и во Второй - на стороне союзников. "Участие России во Второй мировой войне имело решающее значение для победы союзников, без России ее бы не было", - сказал министр. Он напомнил о больших человеческих жертвах, которые принес Советский Союз в войне, которая закончилась победой над нацизмом, царившем в Европе.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, бразилия, латинская америка, мауру виейра, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Бразилия, Латинская Америка, Мауру Виейра, Парад Победы
Глава МИД Бразилии высказался об участии России во Второй мировой войне

Министр Виейра: участие России во Второй мировой войне имело решающее значение

© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава МИД Бразилии Мауру Виэйра
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Участие России во Второй мировой войне имело решающее значение для Победы, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра.
Он напомнил, что Бразилия была единственной страной Латинской Америки, которая фактически участвовала в обеих мировых войнах - в Первой и во Второй - на стороне союзников.
"Участие России во Второй мировой войне имело решающее значение для победы союзников, без России ее бы не было", - сказал министр.
Он напомнил о больших человеческих жертвах, которые принес Советский Союз в войне, которая закончилась победой над нацизмом, царившем в Европе.

Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Президент Бразилии прибыл в Москву
7 мая, 18:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияБразилияЛатинская АмерикаМауру ВиейраПарад Победы
 
 
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