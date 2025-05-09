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Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:53 09.05.2025 (обновлено: 11:01 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015965230.html
Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы
МИД КНДР сообщил, что лидер страны Ким Чен Ын посетил в День Победы посольство РФ в Пхеньяне вместе с дочерью, поздравил российскую дипмиссию и народ России с... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:53:00+03:00
2025-05-09T11:01:00+03:00
россия
ким чен ын
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
кндр (северная корея)
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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СЕУЛ, 9 мая - РИА Новости. МИД КНДР сообщил, что лидер страны Ким Чен Ын посетил в День Победы посольство РФ в Пхеньяне вместе с дочерью, поздравил российскую дипмиссию и народ России с праздником и подтвердил "непоколебимую" позицию КНДР по развитию союза с РФ, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК)."Товарищ Ким Чен Ын вместе со своей горячо любимой дочерью, а также с партийными и государственными руководящими кадрами посетил посольство РФ в Пхеньяне, чтобы от всей души поздравить братский народ России с великим праздником Победы", - цитирует агентство главу МИД КНДР Чхве Сон Хи.Агентство отмечает, что Ким Чен Ын "с радостью встретился с российскими друзьями", работающими в Пхеньяне, и вручил корзину цветов."Ким Чен Ын подчеркнул беспрецедентное значение и вечную ценность Дня Победы советского народа и армии над фашизмом... Он также подтвердил непоколебимую позицию партии, правительства и народа КНДР по постоянному укреплению и развитию традиционных связей, возвышенных идейных основ и нерушимого союза между КНДР и Россией", - говорится в заявлении главы МИД.Министр подчеркнула, что такие действия высшего руководства КНДР являются "ярким проявлением твёрдой воли" активно продвигать суверенитет, достоинство, мир и безопасность двух стран и народов, а также региона в целом, основываясь на "могуществе корейско-российской дружбы", которая уже превратилась в "настоящие боевые товарищеские отношения" и стратегическое партнёрство."Пхеньян и Москва всегда будут вместе", - подытожила она.
https://ria.ru/20250509/parad-2015931839.html
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россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Ким Чен Ын, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, КНДР (Северная Корея), День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы

Ким Чен Ын посетил посольство РФ и поздравил Россию с Днем Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 9 мая - РИА Новости. МИД КНДР сообщил, что лидер страны Ким Чен Ын посетил в День Победы посольство РФ в Пхеньяне вместе с дочерью, поздравил российскую дипмиссию и народ России с праздником и подтвердил "непоколебимую" позицию КНДР по развитию союза с РФ, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын вместе со своей горячо любимой дочерью, а также с партийными и государственными руководящими кадрами посетил посольство РФ в Пхеньяне, чтобы от всей души поздравить братский народ России с великим праздником Победы", - цитирует агентство главу МИД КНДР Чхве Сон Хи.
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Агентство отмечает, что Ким Чен Ын "с радостью встретился с российскими друзьями", работающими в Пхеньяне, и вручил корзину цветов.
"Ким Чен Ын подчеркнул беспрецедентное значение и вечную ценность Дня Победы советского народа и армии над фашизмом... Он также подтвердил непоколебимую позицию партии, правительства и народа КНДР по постоянному укреплению и развитию традиционных связей, возвышенных идейных основ и нерушимого союза между КНДР и Россией", - говорится в заявлении главы МИД.
Министр подчеркнула, что такие действия высшего руководства КНДР являются "ярким проявлением твёрдой воли" активно продвигать суверенитет, достоинство, мир и безопасность двух стран и народов, а также региона в целом, основываясь на "могуществе корейско-российской дружбы", которая уже превратилась в "настоящие боевые товарищеские отношения" и стратегическое партнёрство.
"Пхеньян и Москва всегда будут вместе", - подытожила она.
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