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На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:39 09.05.2025 (обновлено: 11:34 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015957692.html
На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств
На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств - РИА Новости, 09.05.2025
На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств
Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле. "Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых – участники специальной военной операции", - говорится в сообщении.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин
На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств

На параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес и генсек Компартии Вьетнама То Лам с супругой Нго Фыонг Ли на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес и генсек Компартии Вьетнама То Лам с супругой Нго Фыонг Ли на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес и генсек Компартии Вьетнама То Лам с супругой Нго Фыонг Ли на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле.
"Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых – участники специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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