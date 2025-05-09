На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств
На параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес и генсек Компартии Вьетнама То Лам с супругой Нго Фыонг Ли на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес и генсек Компартии Вьетнама То Лам с супругой Нго Фыонг Ли на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле.
"Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых – участники специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>