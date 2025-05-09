https://ria.ru/20250509/pobeda-2015957692.html

На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств

На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств - РИА Новости, 09.05.2025

На параде Победы присутствуют почти 30 глав иностранных государств

Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:39:00+03:00

2025-05-09T10:39:00+03:00

2025-05-09T11:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле. "Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых – участники специальной военной операции", - говорится в сообщении.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015954318.html

россия

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2025

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россия, владимир путин