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В Китае объяснили важность мероприятий к 80-летию Победы
В Китае объяснили важность мероприятий к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Китае объяснили важность мероприятий к 80-летию Победы
Мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне, важны для того, чтобы молодое поколение понимало, что империализм, неонацизм и... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T05:03:00+03:00
2025-05-09T05:03:00+03:00
2025-05-09T05:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
россия
восточная европа
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне, важны для того, чтобы молодое поколение понимало, что империализм, неонацизм и гегемонизм являются коренными причинами мировых войн, заявил РИА Новости доктор исторических наук, бывший директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук У Эньюань. "Самой основной и важной целью мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне, является воспитание молодого поколения в духе понимания и признания того, что империализм, неонацизм, гегемонизм и политика односторонних действий являются коренными причинами мировых войн, чтобы у них развивалось критическое мышление и осознание мира", - заявил У Эньюань. Он отметил, что "История Второй мировой войны доказала, что судьбы человечества тесно связаны, особенно перед лицом таких глобальных вызовов, как изменение климата и эпидемии, и международное сотрудничество по-прежнему остается единственным выходом".
https://ria.ru/20250509/kitaj-2015900885.html
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китай, россия, восточная европа, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Россия, Восточная Европа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Китае объяснили важность мероприятий к 80-летию Победы
Историк У Эньюань: мероприятия к 80-летию Победы важны для понимания причин войн
ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне, важны для того, чтобы молодое поколение понимало, что империализм, неонацизм и гегемонизм являются коренными причинами мировых войн, заявил РИА Новости доктор исторических наук, бывший директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук У Эньюань.
"Самой основной и важной целью мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне, является воспитание молодого поколения в духе понимания и признания того, что империализм, неонацизм, гегемонизм и политика односторонних действий являются коренными причинами мировых войн, чтобы у них развивалось критическое мышление и осознание мира", - заявил У Эньюань.
Он отметил, что "История Второй мировой войны доказала, что судьбы человечества тесно связаны, особенно перед лицом таких глобальных вызовов, как изменение климата и эпидемии, и международное сотрудничество по-прежнему остается единственным выходом".