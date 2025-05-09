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Глава РОСХВЕ поздравил россиян с Днем Победы
Глава РОСХВЕ поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Глава РОСХВЕ поздравил россиян с Днем Победы
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский в поздравлении россиянам с Днем... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T04:03:00+03:00
2025-05-09T04:03:00+03:00
2025-05-09T04:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сергей ряховский
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский в поздравлении россиянам с Днем Победы призвал передать будущим поколениям память о победе над фашизмом. "Сегодня, когда мы отмечаем эту важную дату, мы не только чтим память героев, но и осознаем, что победа - это дар, который мы должны беречь и передавать будущим поколениям. Мы призваны быть хранителями мира и согласия, продолжая дело тех, кто отдал свои жизни во имя свободы. Пусть этот день станет для всех не только поводом для гордости, но и напоминанием о том, что истинная победа заключается не только в военных триумфах, но в любви, милосердии и единстве, которые мы можем проявлять в нашей жизни каждый день", - говорится в поздравлении епископа. Этот знаменательный юбилей, добавил Ряховский, напоминает нам о мужестве и самоотверженности тех, кто сражался за свободу и мирное будущее. "Победа в Великой Отечественной войне не только изменила ход истории, но и укрепила дух советского народа. Мы должны помнить о жертвах, которые были принесены ради мира, и о том, как вера и надежда помогли людям преодолеть самые трудные испытания. В то непростое время многие искали утешение и силу в Боге, и именно это упование помогло им идти вперед, несмотря на все преграды", - заключил епископ.
https://ria.ru/20250508/parad-2015829961.html
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сергей ряховский, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сергей Ряховский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Глава РОСХВЕ поздравил россиян с Днем Победы
Глава РОСХВЕ Ряховский поздравил россиян с Днем Победы
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский в поздравлении россиянам с Днем Победы призвал передать будущим поколениям память о победе над фашизмом.
"Сегодня, когда мы отмечаем эту важную дату, мы не только чтим память героев, но и осознаем, что победа - это дар, который мы должны беречь и передавать будущим поколениям. Мы призваны быть хранителями мира и согласия, продолжая дело тех, кто отдал свои жизни во имя свободы. Пусть этот день станет для всех не только поводом для гордости, но и напоминанием о том, что истинная победа заключается не только в военных триумфах, но в любви, милосердии и единстве, которые мы можем проявлять в нашей жизни каждый день", - говорится в поздравлении епископа.
Этот знаменательный юбилей, добавил Ряховский
, напоминает нам о мужестве и самоотверженности тех, кто сражался за свободу и мирное будущее.
"Победа в Великой Отечественной войне не только изменила ход истории, но и укрепила дух советского народа. Мы должны помнить о жертвах, которые были принесены ради мира, и о том, как вера и надежда помогли людям преодолеть самые трудные испытания. В то непростое время многие искали утешение и силу в Боге, и именно это упование помогло им идти вперед, несмотря на все преграды", - заключил епископ.