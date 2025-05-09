https://ria.ru/20250509/pobeda-2015900545.html

Глава РОСХВЕ поздравил россиян с Днем Победы

Глава РОСХВЕ поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Глава РОСХВЕ поздравил россиян с Днем Победы

Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский в поздравлении россиянам с Днем... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T04:03:00+03:00

2025-05-09T04:03:00+03:00

2025-05-09T04:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сергей ряховский

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский в поздравлении россиянам с Днем Победы призвал передать будущим поколениям память о победе над фашизмом. "Сегодня, когда мы отмечаем эту важную дату, мы не только чтим память героев, но и осознаем, что победа - это дар, который мы должны беречь и передавать будущим поколениям. Мы призваны быть хранителями мира и согласия, продолжая дело тех, кто отдал свои жизни во имя свободы. Пусть этот день станет для всех не только поводом для гордости, но и напоминанием о том, что истинная победа заключается не только в военных триумфах, но в любви, милосердии и единстве, которые мы можем проявлять в нашей жизни каждый день", - говорится в поздравлении епископа. Этот знаменательный юбилей, добавил Ряховский, напоминает нам о мужестве и самоотверженности тех, кто сражался за свободу и мирное будущее. "Победа в Великой Отечественной войне не только изменила ход истории, но и укрепила дух советского народа. Мы должны помнить о жертвах, которые были принесены ради мира, и о том, как вера и надежда помогли людям преодолеть самые трудные испытания. В то непростое время многие искали утешение и силу в Боге, и именно это упование помогло им идти вперед, несмотря на все преграды", - заключил епископ.

https://ria.ru/20250508/parad-2015829961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей ряховский, 80-летие победы в великой отечественной войне