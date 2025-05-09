https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы

Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы

День Победы для нас — семейный праздник, поэтому мы ставим портреты наших дедов на самое почетное место, расставляем по всей квартире красные гвоздики, включаем РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:00:00+03:00

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2025-05-09T08:01:00+03:00

аналитика

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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День Победы для нас — семейный праздник, поэтому мы ставим портреты наших дедов на самое почетное место, расставляем по всей квартире красные гвоздики, включаем трансляцию парада на Красной площади и мысленно разговариваем с нашими родными.— Спасибо тебе, дед, — говорим мы, поднимая стакан морса или рюмку чая. — Спасибо, бабуля. Если бы не вы, мы бы не сидели сейчас здесь за накрытым столом. В лучшем случае мы вкалывали бы где-нибудь на рудниках, не зная, кто мы и откуда, лишенные своей истории, своей культуры, своих богатств, своего языка. Но скорее всего, нас просто не было бы.Восемьдесят лет назад вы подарили нам роскошный подарок: целые три четверти века без войны. До вас, до вашей Великой Победы в истории России такого не было — мы бесконечно вынуждены были биться за свои земли и своих людей.Сейчас подарок закончился, планета беременна новой большой войной, и, вы знаете, ничего по большому счету не изменилось. Мы боремся с тем же злом — хитрым, подлым, меняющим личины, но по сути своей неизменным.Когда я смотрю на немцев с надписью "полицай" на куртке, которые обыскивают русских людей, идущих 9 мая в Трептов-парк, чтобы те, не дай бог, не пронесли с собой красный флаг Победы или флаг России, я вижу, что фашизм никуда не делся.Когда я слышу, как канцлер Германии призывает своих украинских наемников бить по русским немецкими ракетами, я понимаю, что зло, с которым вы боролись, опять вернулось в мир.Нацисты, которых вы били под Москвой и Сталинградом, вот они, перед нами, на улицах современного Берлина, в их Рейхстаге, на котором ты расписался в 45-м. Они лгут, что они за демократию, за свободу, за экологию и трансгендеров (дед, не спрашивай меня, что это такое), но на самом деле они натуральные, в полный рост преемники Гитлера.Как и в Великую Отечественную, к немецким нацистам примкнули "разные прочие шведы", и этой позорной идеологией оказался заражен весь Евросоюз. Ты спрашиваешь, что такое Евросоюз? Как бы это объяснить попонятнее... Это, дед, что-то типа четвертого рейха, только вместо Гитлера у них какие-то страшные тетки.Прибалты, уничтожавшие евреев быстрее, чем немцы, с прежней активностью включились в нацистское движение. Разумеется, они готовятся с нами воевать, а немцы их материально укрепляют и поддерживают.На Украине, дед, оказалось гораздо больше бандеровцев, чем при тебе. Это люди, добровольно выбравшие участь рабов еврорейха, — они отказались от своего языка, своей истории, своей культуры, от нашей общей Победы. Немцы и другие европейцы дают им танки и другое оружие, чтобы воевать против нас.Да-да, ты не поверишь, немецкие танки вновь едут по земле Донбасса — правда, недалеко. Мы довольно быстро их подбиваем, и теперь некоторыми обгоревшими экземплярами можно полюбоваться на выставке.Да конечно же, мы воюем. А как мы можем не воевать против нацизма? И с нами сегодня все наши друзья и союзники — китайцы и сербы, словаки и вьетнамцы, индийцы и бразильцы. Весь мир, дед, ты даже представить себе не можешь! Плечом к плечу с нами доблестно сражаются корейцы. Миллиарды человек на нашей стороне в этом мировом противостоянии.А что же союзники — Англия и США? Ну, с ними все сложно. Англичане опять мечтают, что европейский рейх сделает за них всю работу и нас завоюет. Ну а если нет, они мигом прибегут дружить и попытаются записаться в число победителей — ты же знаешь, как они это умеют.В США пришел к власти человек, внешне полная противоположность Рузвельту, но по сути очень на него похожий. Тоже пытается спасти экономику США и закончить ненужные конфликты. Ему не все удается, но он хотя бы пытается. Возможно, нам удастся договориться, он производит впечатление умного и миролюбивого человека.Дипломатия — сложнейший момент современного противостояния, впрочем, ведь и в ваше время все было ой как непросто. Американские и английские союзники не раз пытались обмануть Сталина, заключить сепаратный мир с немцами, напасть на СССР в операции "Немыслимое". И все-таки тогда нашим переговорщикам удалось разоблачить все их хитрости, не поддаться на обман и добиться прочного победного мира. Мы уверены, что и теперь все получится.Нам сегодня очень нужны уроки Великой Отечественной, ваш опыт, ваши знания. Мы не знали раньше, какого терпения требует война, сколько сил отнимает, насколько она глобальна. Как трудно и наступать на фронте, и держать тыл, и не сдавать экономику. Но знаешь что — у нас все получилось. Мы, как говорится, смогли повторить.Тут у нас орудовала в свое время пятая колонна — знаешь, дед, как в Испании? Так они нам все доказывали, что мы недостойны своих побед и своих предков. Оказалось, они врали. Сегодня по Красной площади чеканят шаг бойцы СВО и им аплодирует вся страна. А пятая колонна, теряя тапки, убежала за границу — скатертью дорога.Мы смогли, дед. Мы сражаемся с современным нацизмом, с потомками фашистских недобитков, бежавших от тебя под Сталинградом и под Берлином. И мы обязательно победим. И обязательно пройдемся с твоим портретом по улицам родного города, чтобы весь мир знал: русские опять победили. Они вновь принесли планете свой главный подарок — прочный и нерушимый мир.С Днем Победы тебя, дед! Посмотри на нас, своих внуков, сидящих за одним столом, услышь нас: мы любим тебя, мы завещаем нашим детям помнить и чтить твой подвиг, мы сделаем все, чтобы быть такими, как ты.

https://ria.ru/20250507/evropa-2015343085.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

https://ria.ru/20250508/istoriya-2015344697.html

https://ria.ru/20250508/peskov-2015791901.html

https://ria.ru/20250508/kiev-2015826277.html

https://ria.ru/20250508/zhurnalist-2015824246.html

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аналитика, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, сша, сталинград