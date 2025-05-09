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Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов - РИА Новости, 10.05.2025
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22:28 09.05.2025 (обновлено: 01:06 10.05.2025)
https://ria.ru/20250509/peskov-2016129218.html
Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов
Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов - РИА Новости, 10.05.2025
Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов
Россия сразу поддержала идею перемирия с необходимостью учесть нюансы, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Основные тезисы: РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-09T22:28:00+03:00
2025-05-10T01:06:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир путин
москва
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия сразу поддержала идею перемирия с необходимостью учесть нюансы, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Основные тезисы:&quot;Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно&quot;. Мирные инициативы ПутинаВ апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.В понедельник, 28 апреля, российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, москва, россия, дмитрий песков, владимир зеленский
Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский

Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия сразу поддержала идею перемирия с необходимостью учесть нюансы, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Основные тезисы:
  • украинский вопрос упоминался на переговорах Владимира Путина с президентом Бразилии;
  • военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне объявленного перемирия;
  • украинская атака на здание правительства Белгородской области показывает, как Киев соблюдает перемирие в дни празднования 80-летия Победы;

Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил ранее губернатор Вячеслав Гладков. Ранение получил заместитель главы региона Александр Лоренц.

  • Москва приветствует усилия всех стран в урегулировании конфликта на Украине;
  • о заявлении канцлера ФРГ Мерца, что перемирие может быть достигнуто в эти выходные: надо понять, что он имеет в виду.
«

"Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
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Мирные инициативы Путина

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
В понедельник, 28 апреля, российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
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Вооруженные силы УкраиныВладимир ПутинМоскваРоссияДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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