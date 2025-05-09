https://ria.ru/20250509/peskov-2016129218.html

Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов

Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов - РИА Новости, 10.05.2025

Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов

Россия сразу поддержала идею перемирия с необходимостью учесть нюансы, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Основные тезисы: РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-09T22:28:00+03:00

2025-05-09T22:28:00+03:00

2025-05-10T01:06:00+03:00

вооруженные силы украины

владимир путин

москва

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия сразу поддержала идею перемирия с необходимостью учесть нюансы, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Основные тезисы:"Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно". Мирные инициативы ПутинаВ апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.В понедельник, 28 апреля, российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html

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вооруженные силы украины, владимир путин, москва, россия, дмитрий песков, владимир зеленский