Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия сразу поддержала идею перемирия с необходимостью учесть нюансы, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Основные тезисы:
- украинский вопрос упоминался на переговорах Владимира Путина с президентом Бразилии;
- военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне объявленного перемирия;
- украинская атака на здание правительства Белгородской области показывает, как Киев соблюдает перемирие в дни празднования 80-летия Победы;
Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил ранее губернатор Вячеслав Гладков. Ранение получил заместитель главы региона Александр Лоренц.
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"Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно".
Мирные инициативы Путина
В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
В понедельник, 28 апреля, российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.