https://ria.ru/20250509/peskov-2016129122.html

Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков

Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025

Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков

Россия приветствует усилия всех стран в урегулировании конфликта на Украине, признательна США и президенту страны Дональду Трампу за его усилия на этом... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:27:00+03:00

2025-05-09T22:27:00+03:00

2025-05-09T22:56:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия приветствует усилия всех стран в урегулировании конфликта на Украине, признательна США и президенту страны Дональду Трампу за его усилия на этом направлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент США ранее не исключил, что попросит Турцию и Китай содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине."Надо ждать, когда он попросит, какая будет реакция стран – мы же не знаем. Мы готовы приветствовать усилия всех стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, устраивают ли Россию эти страны в качестве посредников."Мы, безусловно, признательны Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу за все усилия для того, чтобы вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. И мы будем готовы приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад", - подчеркнул представитель Кремля.

https://ria.ru/20250509/peskov-2016129218.html

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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп