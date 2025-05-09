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Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 09.05.2025 (обновлено: 22:56 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/peskov-2016129122.html
Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков
Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков
Россия приветствует усилия всех стран в урегулировании конфликта на Украине, признательна США и президенту страны Дональду Трампу за его усилия на этом... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:27:00+03:00
2025-05-09T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия приветствует усилия всех стран в урегулировании конфликта на Украине, признательна США и президенту страны Дональду Трампу за его усилия на этом направлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент США ранее не исключил, что попросит Турцию и Китай содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине."Надо ждать, когда он попросит, какая будет реакция стран – мы же не знаем. Мы готовы приветствовать усилия всех стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, устраивают ли Россию эти страны в качестве посредников."Мы, безусловно, признательны Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу за все усилия для того, чтобы вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. И мы будем готовы приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад", - подчеркнул представитель Кремля.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016129218.html
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков

Песков: Россия приветствует усилия всех стран в решении конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия приветствует усилия всех стран в урегулировании конфликта на Украине, признательна США и президенту страны Дональду Трампу за его усилия на этом направлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент США ранее не исключил, что попросит Турцию и Китай содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов
Вчера, 22:28
"Надо ждать, когда он попросит, какая будет реакция стран – мы же не знаем. Мы готовы приветствовать усилия всех стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, устраивают ли Россию эти страны в качестве посредников.
"Мы, безусловно, признательны Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу за все усилия для того, чтобы вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. И мы будем готовы приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад", - подчеркнул представитель Кремля.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков
Вчера, 22:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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