https://ria.ru/20250509/peskov-2016129122.html
Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков
Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков
Россия приветствует усилия всех стран в урегулировании конфликта на Украине, признательна США и президенту страны Дональду Трампу за его усилия на этом... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:27:00+03:00
2025-05-09T22:27:00+03:00
2025-05-09T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149410/90/1494109011_0:452:2663:1950_1920x0_80_0_0_b8fb02cb5ab96fed452164e093a5ea2e.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия приветствует усилия всех стран в урегулировании конфликта на Украине, признательна США и президенту страны Дональду Трампу за его усилия на этом направлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент США ранее не исключил, что попросит Турцию и Китай содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине."Надо ждать, когда он попросит, какая будет реакция стран – мы же не знаем. Мы готовы приветствовать усилия всех стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, устраивают ли Россию эти страны в качестве посредников."Мы, безусловно, признательны Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу за все усилия для того, чтобы вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. И мы будем готовы приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад", - подчеркнул представитель Кремля.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016129218.html
https://ria.ru/20250509/peskov-2016128785.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149410/90/1494109011_0:51:2663:2048_1920x0_80_0_0_effbf35cd990a93708e5535df4b0cc5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Россия приветствует усилия всех стран по Украине, заявил Песков
Песков: Россия приветствует усилия всех стран в решении конфликта на Украине