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Россия сразу поддержала идею перемирия, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 09.05.2025 (обновлено: 01:00 10.05.2025)
https://ria.ru/20250509/peskov-2016128878.html
Россия сразу поддержала идею перемирия, заявил Песков
Россия сразу поддержала идею перемирия, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
Россия сразу поддержала идею перемирия, заявил Песков
Тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-09T22:25:00+03:00
2025-05-10T01:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно", - сказал Песков, комментируя инициативу США о 30-дневном перемирии на Украине.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016129445.html
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россия, дмитрий песков, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Украина, США, Дональд Трамп
Россия сразу поддержала идею перемирия, заявил Песков

Песков: РФ поддержала идею США о перемирии с необходимостью учесть нюансы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно", - сказал Песков, комментируя инициативу США о 30-дневном перемирии на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии
Вчера, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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