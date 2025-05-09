https://ria.ru/20250509/peskov-2016128878.html
Россия сразу поддержала идею перемирия, заявил Песков
Россия сразу поддержала идею перемирия, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
Россия сразу поддержала идею перемирия, заявил Песков
Тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-09T22:25:00+03:00
2025-05-09T22:25:00+03:00
2025-05-10T01:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно", - сказал Песков, комментируя инициативу США о 30-дневном перемирии на Украине.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016129445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Украина, США, Дональд Трамп
Россия сразу поддержала идею перемирия, заявил Песков
Песков: РФ поддержала идею США о перемирии с необходимостью учесть нюансы