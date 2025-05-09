https://ria.ru/20250509/peskov-2016128785.html
ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков
ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков
Российские военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне объявленного Россией перемирия по случаю дня Победы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:24:00+03:00
2025-05-09T22:24:00+03:00
2025-05-09T22:39:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне объявленного Россией перемирия по случаю дня Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Анализируют ситуацию наши военные", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016129218.html
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы РФ
ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков
Песков: военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне перемирия