https://ria.ru/20250509/peskov-2016128785.html

ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков

ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025

ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков

Российские военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне объявленного Россией перемирия по случаю дня Победы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:24:00+03:00

2025-05-09T22:24:00+03:00

2025-05-09T22:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

80-летие победы в великой отечественной войне

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне объявленного Россией перемирия по случаю дня Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Анализируют ситуацию наши военные", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250509/peskov-2016129218.html

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2025

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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне, вооруженные силы рф