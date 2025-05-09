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ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 09.05.2025 (обновлено: 22:39 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/peskov-2016128785.html
ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков
ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков
Российские военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне объявленного Россией перемирия по случаю дня Победы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:24:00+03:00
2025-05-09T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
80-летие победы в великой отечественной войне
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне объявленного Россией перемирия по случаю дня Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Анализируют ситуацию наши военные", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы РФ
ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков

Песков: военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне перемирия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне объявленного Россией перемирия по случаю дня Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Анализируют ситуацию наши военные", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов
Вчера, 22:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВооруженные силы РФ
 
 
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