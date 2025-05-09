https://ria.ru/20250509/peskov-2016128636.html

Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Бразилии

Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025

Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Бразилии

Украинский вопрос упоминался на переговорах президента России Владимира Путина с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:22:00+03:00

2025-05-09T22:22:00+03:00

2025-05-09T22:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

бразилия

дмитрий песков

россия

украина

владимир путин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Украинский вопрос упоминался на переговорах президента России Владимира Путина с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Лула да Силва ранее прибыл в Россию на празднование 80-летия Победы. Встреча президентов РФ и Бразилии состоялась в пятницу в Кремле."Он просто упоминался, обсуждения как такового не было", - сказал Песков журналистам, говоря о том, обсуждался ли вопрос Украины в ходе состоявшейся встречи.

https://ria.ru/20250509/rossiya-2016069614.html

бразилия

россия

украина

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2025

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бразилия, дмитрий песков, россия, украина, владимир путин, луис инасиу лула да силва