https://ria.ru/20250509/peskov-2016128636.html
Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Бразилии
Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025
Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Бразилии
Украинский вопрос упоминался на переговорах президента России Владимира Путина с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:22:00+03:00
2025-05-09T22:22:00+03:00
2025-05-09T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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владимир путин
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Украинский вопрос упоминался на переговорах президента России Владимира Путина с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Лула да Силва ранее прибыл в Россию на празднование 80-летия Победы. Встреча президентов РФ и Бразилии состоялась в пятницу в Кремле."Он просто упоминался, обсуждения как такового не было", - сказал Песков журналистам, говоря о том, обсуждался ли вопрос Украины в ходе состоявшейся встречи.
https://ria.ru/20250509/rossiya-2016069614.html
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бразилия, дмитрий песков, россия, украина, владимир путин, луис инасиу лула да силва
Специальная военная операция на Украине, Бразилия, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва
Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Бразилии
Песков: на переговорах Путина и президента Бразилии упоминался украинский вопрос