https://ria.ru/20250509/peskov-2016064488.html
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков
Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:56:00+03:00
2025-05-09T15:56:00+03:00
2025-05-09T16:02:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран Евросоюза якобы поддержали инициативу создания "трибунала" против России."Нет. Мы не будем на это реагировать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250508/fitso-2015874961.html
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россия, в мире, москва, европа, дмитрий песков, евросоюз
Россия, В мире, Москва, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков
Песков: Москва не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал против России