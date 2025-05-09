https://ria.ru/20250509/peskov-2016064488.html

Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков

Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025

Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков

Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:56:00+03:00

2025-05-09T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран Евросоюза якобы поддержали инициативу создания "трибунала" против России."Нет. Мы не будем на это реагировать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250508/fitso-2015874961.html

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