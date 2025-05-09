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Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
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15:56 09.05.2025 (обновлено: 16:02 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/peskov-2016064488.html
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков
Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:56:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран Евросоюза якобы поддержали инициативу создания "трибунала" против России."Нет. Мы не будем на это реагировать", - сказал Песков журналистам.
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Россия, В мире, Москва, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз
Россия не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал, заявил Песков

Песков: Москва не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал против России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран Евросоюза якобы поддержали инициативу создания "трибунала" против России.
"Нет. Мы не будем на это реагировать", - сказал Песков журналистам.
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РоссияВ миреМоскваЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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