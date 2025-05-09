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В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:16 09.05.2025 (обновлено: 15:27 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/peskov-2016055481.html
В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма
В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма - РИА Новости, 09.05.2025
В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом героизма прилет президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:16:00+03:00
2025-05-09T15:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
дмитрий песков
россия
европа
евросоюз
александр вучич
роберт фицо
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом героизма прилет президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку на них оказывалось неприкрытое и "оголтелое" давление."В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и о Фицо, это просто, наверное, такой акт героизма фактически. Героизма действительно, потому что настолько продемонстрировать суверенную волю, отдать должное памяти Дня Победы, несмотря на это неприкрытое оголтелое давление - это, конечно, достойно самой высокой оценки", - сказал Песков в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20250509/parad-2016055024.html
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москва, дмитрий песков, россия, европа, евросоюз, александр вучич, роберт фицо, сербия, словакия, парад победы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Дмитрий Песков, Россия, Европа, Евросоюз, Александр Вучич, Роберт Фицо, Сербия, Словакия, Парад Победы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма

Песков назвал прибытие Вучича и Фицо на парад Победы в Москву актом героизма

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом героизма прилет президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку на них оказывалось неприкрытое и "оголтелое" давление.
"В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и о Фицо, это просто, наверное, такой акт героизма фактически. Героизма действительно, потому что настолько продемонстрировать суверенную волю, отдать должное памяти Дня Победы, несмотря на это неприкрытое оголтелое давление - это, конечно, достойно самой высокой оценки", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваДмитрий ПесковРоссияЕвропаЕвросоюзАлександр ВучичРоберт ФицоСербияСловакияПарад ПобедыДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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