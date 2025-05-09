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В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма
В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма - РИА Новости, 09.05.2025
В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом героизма прилет президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:16:00+03:00
2025-05-09T15:16:00+03:00
2025-05-09T15:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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дмитрий песков
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европа
евросоюз
александр вучич
роберт фицо
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом героизма прилет президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку на них оказывалось неприкрытое и "оголтелое" давление."В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и о Фицо, это просто, наверное, такой акт героизма фактически. Героизма действительно, потому что настолько продемонстрировать суверенную волю, отдать должное памяти Дня Победы, несмотря на это неприкрытое оголтелое давление - это, конечно, достойно самой высокой оценки", - сказал Песков в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20250509/parad-2016055024.html
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В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма
Песков назвал прибытие Вучича и Фицо на парад Победы в Москву актом героизма