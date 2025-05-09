https://ria.ru/20250509/peskov-2016055481.html

В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма

В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма - РИА Новости, 09.05.2025

В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом героизма прилет президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:16:00+03:00

2025-05-09T15:16:00+03:00

2025-05-09T15:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

дмитрий песков

россия

европа

евросоюз

александр вучич

роберт фицо

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом героизма прилет президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку на них оказывалось неприкрытое и "оголтелое" давление."В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и о Фицо, это просто, наверное, такой акт героизма фактически. Героизма действительно, потому что настолько продемонстрировать суверенную волю, отдать должное памяти Дня Победы, несмотря на это неприкрытое оголтелое давление - это, конечно, достойно самой высокой оценки", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20250509/parad-2016055024.html

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