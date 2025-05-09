https://ria.ru/20250509/peskov-2016054825.html

Кремль раскрыл подробности о северокорейских военных на параде Победы

Кремль раскрыл подробности о северокорейских военных на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Кремль раскрыл подробности о северокорейских военных на параде Победы

Высший офицерский состав из КНДР, который обеспечивал участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области, присутствовал на параде... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:15:00+03:00

2025-05-09T15:15:00+03:00

2025-05-09T21:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

курская область

владимир путин

дмитрий песков

корейская народная армия

парад победы

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Высший офицерский состав из КНДР, который обеспечивал участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области, присутствовал на параде Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР."Это был высший офицерский состав, то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области", — сказал Песков Первому каналу, говоря об присутствовавших на параде военных из КНДР.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015965230.html

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россия

курская область

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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, курская область, владимир путин, дмитрий песков, корейская народная армия, парад победы, день победы