https://ria.ru/20250509/peremirie-2016117225.html

Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие

Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие - РИА Новости, 09.05.2025

Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие

США надеются, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное прекращение огня, Трамп обсуждал в четверг этот вопрос с Зеленским по телефону, заявила в пятницу... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:50:00+03:00

2025-05-09T20:50:00+03:00

2025-05-09T21:40:00+03:00

россия

украина

сша

администрация президента сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США надеются, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное прекращение огня, Трамп обсуждал в четверг этот вопрос с Зеленским по телефону, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."В четверг Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским", - сказала Левитт.По ее словам, главы государств обсудили 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, предложенное США."Они также обсудили, конечно, прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе", - добавила Левитт.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, администрация президента сша, дональд трамп