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Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие
Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие - РИА Новости, 09.05.2025
Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие
США надеются, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное прекращение огня, Трамп обсуждал в четверг этот вопрос с Зеленским по телефону, заявила в пятницу... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:50:00+03:00
2025-05-09T20:50:00+03:00
2025-05-09T21:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США надеются, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное прекращение огня, Трамп обсуждал в четверг этот вопрос с Зеленским по телефону, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."В четверг Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским", - сказала Левитт.По ее словам, главы государств обсудили 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, предложенное США."Они также обсудили, конечно, прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе", - добавила Левитт.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, сша, администрация президента сша, дональд трамп
Россия, Украина, США, Администрация президента США, Дональд Трамп
Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие
Белый дом: Трамп 8 мая обсудил с Зеленским 30-дневное прекращение огня