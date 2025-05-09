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Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие - РИА Новости, 09.05.2025
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20:50 09.05.2025 (обновлено: 21:40 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/peremirie-2016117225.html
Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие
Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие - РИА Новости, 09.05.2025
Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие
США надеются, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное прекращение огня, Трамп обсуждал в четверг этот вопрос с Зеленским по телефону, заявила в пятницу... РИА Новости, 09.05.2025
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администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США надеются, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное прекращение огня, Трамп обсуждал в четверг этот вопрос с Зеленским по телефону, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."В четверг Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским", - сказала Левитт.По ее словам, главы государств обсудили 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, предложенное США."Они также обсудили, конечно, прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе", - добавила Левитт.
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россия, украина, сша, администрация президента сша, дональд трамп
Россия, Украина, США, Администрация президента США, Дональд Трамп
Белый дом надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие

Белый дом: Трамп 8 мая обсудил с Зеленским 30-дневное прекращение огня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США надеются, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное прекращение огня, Трамп обсуждал в четверг этот вопрос с Зеленским по телефону, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В четверг Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским", - сказала Левитт.
По ее словам, главы государств обсудили 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, предложенное США.
«
"Они также обсудили, конечно, прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе", - добавила Левитт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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