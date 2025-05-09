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Переговоры Путина и Вучича завершились, они длились один час - РИА Новости, 09.05.2025
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22:03 09.05.2025 (обновлено: 22:08 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/peregovory-2016127112.html
Переговоры Путина и Вучича завершились, они длились один час
Переговоры Путина и Вучича завершились, они длились один час - РИА Новости, 09.05.2025
Переговоры Путина и Вучича завершились, они длились один час
Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем в Кремле завершились, они длились один час, передает в пятницу корреспондент... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:03:00+03:00
2025-05-09T22:08:00+03:00
александр вучич
владимир путин
сербия
россия
политика
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем в Кремле завершились, они длились один час, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы.Накануне Путин и Вучич встретились в Большом Кремлевском дворце, где были организованы официальный обед и концерт по случаю празднования 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html
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александр вучич, владимир путин, сербия, россия, политика, москва
Александр Вучич, Владимир Путин, Сербия, Россия, Политика, Москва
Переговоры Путина и Вучича завершились, они длились один час

Переговоры Путина и Вучича в Кремле завершились, они продолжались один час

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем в Кремле завершились, они длились один час, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы.
Накануне Путин и Вучич встретились в Большом Кремлевском дворце, где были организованы официальный обед и концерт по случаю празднования 80-летия Победы.
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