https://ria.ru/20250509/peregovory-2016127112.html

Переговоры Путина и Вучича завершились, они длились один час

Переговоры Путина и Вучича завершились, они длились один час - РИА Новости, 09.05.2025

Переговоры Путина и Вучича завершились, они длились один час

Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем в Кремле завершились, они длились один час, передает в пятницу корреспондент... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:03:00+03:00

2025-05-09T22:03:00+03:00

2025-05-09T22:08:00+03:00

александр вучич

владимир путин

сербия

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политика

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем в Кремле завершились, они длились один час, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы.Накануне Путин и Вучич встретились в Большом Кремлевском дворце, где были организованы официальный обед и концерт по случаю празднования 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр вучич, владимир путин, сербия, россия, политика, москва