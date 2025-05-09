https://ria.ru/20250509/peregovory-2016110422.html
Переговоры Путина и ас-Сиси в Кремле завершились
Переговоры Путина и ас-Сиси в Кремле завершились - РИА Новости, 09.05.2025
Переговоры Путина и ас-Сиси в Кремле завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Кремле завершились, встреча длилась почти полтора часа, передает в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:58:00+03:00
2025-05-09T19:58:00+03:00
2025-05-09T19:58:00+03:00
москва
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
египет
политика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Кремле завершились, встреча длилась почти полтора часа, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, египет, политика
Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, Египет, Политика
Переговоры Путина и ас-Сиси в Кремле завершились
Переговоры Путина и ас-Сиси в Кремле завершились, они продлились почти 1,5 часа