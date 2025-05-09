https://ria.ru/20250509/peregovory-2016110422.html

Переговоры Путина и ас-Сиси в Кремле завершились

Переговоры Путина и ас-Сиси в Кремле завершились - РИА Новости, 09.05.2025

Переговоры Путина и ас-Сиси в Кремле завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Кремле завершились, встреча длилась почти полтора часа, передает в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:58:00+03:00

2025-05-09T19:58:00+03:00

2025-05-09T19:58:00+03:00

москва

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

египет

политика

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Кремле завершились, встреча длилась почти полтора часа, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.

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москва

египет

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, египет, политика