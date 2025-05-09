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Ветераны и бойцы СВО смотрят парад на трибуне с Путиным - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:45 09.05.2025 (обновлено: 14:39 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parad-2016047125.html
Ветераны и бойцы СВО смотрят парад на трибуне с Путиным
Ветераны и бойцы СВО смотрят парад на трибуне с Путиным - РИА Новости, 09.05.2025
Ветераны и бойцы СВО смотрят парад на трибуне с Путиным
Ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, участники специальной военной операции, в том числе герой России Андрей Григорьев с позывным... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:45:00+03:00
2025-05-09T14:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
парад победы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
спецоперация
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, участники специальной военной операции, в том числе герой России Андрей Григорьев с позывным "Тута", а также семьи погибших бойцов, среди которых вдова и дети Героя России Сергея Чебнева, погибшего при обороне Курской области, смотрят парад Победы на Красной площади с главной трибуны, передает корреспондент РИА Новости. На парад по случаю 80-летнего юбилея Победы были приглашены участники Великой Отечественной войны полковник Василий Андрианов, мичман Рэм Балакирев, лейтенант Володя Гспоян, генерал-майор Степан Едыкин, полковник Иван Жучков, подполковник Гарольд Кузнецов, полковник Николай Муравьев, ветераны Иван Лыткин, Розалия Абгарян, Нина Бортник, Владимир Вильховский, Галина Долина, Евгений Знаменский, Иван Мартынушкин, Хачик Овакимян, Нерес Симонян, Зосим Трапер. Среди участников СВО, которые были приглашены посмотреть парад с главной трибуны - герой ДНР Ахра Авидзба, священник Дмитрий Василенков, который оказывает духовную поддержку бойцам в зоне проведения спецоперации, подполковник Александр Данилов, капитан Роман Дебелый, герой России Андраник Гаспарян, капитан Владислав Головин, герой России Артур Орлов.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Парад Победы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Спецоперация
Ветераны и бойцы СВО смотрят парад на трибуне с Путиным

Ветераны, семья героя РФ Чебнева и бойцы СВО смотрят парад на трибуне с Путиным

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, участники специальной военной операции, в том числе герой России Андрей Григорьев с позывным "Тута", а также семьи погибших бойцов, среди которых вдова и дети Героя России Сергея Чебнева, погибшего при обороне Курской области, смотрят парад Победы на Красной площади с главной трибуны, передает корреспондент РИА Новости.
На парад по случаю 80-летнего юбилея Победы были приглашены участники Великой Отечественной войны полковник Василий Андрианов, мичман Рэм Балакирев, лейтенант Володя Гспоян, генерал-майор Степан Едыкин, полковник Иван Жучков, подполковник Гарольд Кузнецов, полковник Николай Муравьев, ветераны Иван Лыткин, Розалия Абгарян, Нина Бортник, Владимир Вильховский, Галина Долина, Евгений Знаменский, Иван Мартынушкин, Хачик Овакимян, Нерес Симонян, Зосим Трапер.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы
Вчера, 14:33
Среди участников СВО, которые были приглашены посмотреть парад с главной трибуны - герой ДНР Ахра Авидзба, священник Дмитрий Василенков, который оказывает духовную поддержку бойцам в зоне проведения спецоперации, подполковник Александр Данилов, капитан Роман Дебелый, герой России Андраник Гаспарян, капитан Владислав Головин, герой России Артур Орлов.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Парад Победы на Красной площади
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 14
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На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 14
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Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 14
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Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

Парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

Парадный расчет военнослужащих - участников СВО на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

Парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

Танки Т-34-85 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

Боевые машины пехоты БМП-3 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Строй Кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

Штурмовики Су-25 на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 14

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 14

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 14

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 14

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 14

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 14

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
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