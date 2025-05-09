Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил участие мировых лидеров в параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:32 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/parad-2016044734.html
Эксперт оценил участие мировых лидеров в параде Победы в Москве
Эксперт оценил участие мировых лидеров в параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Эксперт оценил участие мировых лидеров в параде Победы в Москве
Участие мировых лидеров в параде Победы нанесло сильный удар по Западу, мечтавшему изолировать Россию, и доказало, что Россия и ее президент Владимир Путин... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:32:00+03:00
2025-05-09T14:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
германия
москва
владимир путин
адольф гитлер
80-летие победы в великой отечественной войне
аргентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015964614_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_fb7ee105e5f28440e0fd899bf80ca88d.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Участие мировых лидеров в параде Победы нанесло сильный удар по Западу, мечтавшему изолировать Россию, и доказало, что Россия и ее президент Владимир Путин обладают международным авторитетом и значимостью, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. По его словам, приезд в Москву мировых лидеров – "сильный удар по притязаниям глобалистского Запада, который мечтал и намеревался видеть Россию изолированной, видеть ее мировым изгоем". "Это далеко не так. Большинство мира уважает и признает Россию как достойного преемника Советского Союза и победителя нацизма во Второй мировой войне", - сказал Ламеса. По его мнению, это историческое признание является убедительным доказательством того, что Западу не удалось переписать историю, "что мир не верит лжи, которую распространяет Европа, и что в политическом плане Россия и ее президент Владимир Путин действительно обладают авторитетом и международной значимостью, которыми обладают лишь немногие страны и лидеры, причем не только сегодня, но и на протяжении всей истории". "Можно сказать, что празднование 80-й годовщины Великой Победы Советского Союза над нацистской Германией представляет собой также и признание новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и ее президента Владимира Путина", - подчеркнул эксперт по международной политике. Ламеса отметил, что наиболее скандально выглядит тот факт, что попытки переписать историю осуществляются странами, которые в период между войнами были соучастниками роста фигуры Адольфа Гитлера и Германии как страны-агрессора. "Я думаю, что пришло время сказать этим европейцам, которые пытаются переписать историю, что на самом деле именно у них есть прошлое, которого им следует стыдиться, что им стоит прекратить попытки очернить память тех, кто освободил мир от этой отвратительной машины смерти", - подчеркнул Ламеса.
https://ria.ru/20250509/parad-2016029285.html
https://ria.ru/20250509/parad-2016020098.html
https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html
россия
германия
москва
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015964614_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_d8760ad85b241c664dafa04f1c6ea893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, москва, владимир путин, адольф гитлер, 80-летие победы в великой отечественной войне, аргентина, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Германия, Москва, Владимир Путин, Адольф Гитлер, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Аргентина, Парад Победы
Эксперт оценил участие мировых лидеров в параде Победы в Москве

Ламеса: участие мировых лидеров в параде Победы в Москве нанесло удар по Западу

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
Иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Участие мировых лидеров в параде Победы нанесло сильный удар по Западу, мечтавшему изолировать Россию, и доказало, что Россия и ее президент Владимир Путин обладают международным авторитетом и значимостью, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
По его словам, приезд в Москву мировых лидеров – "сильный удар по притязаниям глобалистского Запада, который мечтал и намеревался видеть Россию изолированной, видеть ее мировым изгоем".
Гости на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве
Вчера, 13:41
"Это далеко не так. Большинство мира уважает и признает Россию как достойного преемника Советского Союза и победителя нацизма во Второй мировой войне", - сказал Ламеса.
По его мнению, это историческое признание является убедительным доказательством того, что Западу не удалось переписать историю, "что мир не верит лжи, которую распространяет Европа, и что в политическом плане Россия и ее президент Владимир Путин действительно обладают авторитетом и международной значимостью, которыми обладают лишь немногие страны и лидеры, причем не только сегодня, но и на протяжении всей истории".
Президент России Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Учительница Путина побывала на параде Победы
Вчера, 13:07
"Можно сказать, что празднование 80-й годовщины Великой Победы Советского Союза над нацистской Германией представляет собой также и признание новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и ее президента Владимира Путина", - подчеркнул эксперт по международной политике.
Ламеса отметил, что наиболее скандально выглядит тот факт, что попытки переписать историю осуществляются странами, которые в период между войнами были соучастниками роста фигуры Адольфа Гитлера и Германии как страны-агрессора.
"Я думаю, что пришло время сказать этим европейцам, которые пытаются переписать историю, что на самом деле именно у них есть прошлое, которого им следует стыдиться, что им стоит прекратить попытки очернить память тех, кто освободил мир от этой отвратительной машины смерти", - подчеркнул Ламеса.
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Как 80 лет назад: чем запомнился и удивил парад Победы
Вчера, 12:27
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияГерманияМоскваВладимир ПутинАдольф Гитлер80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАргентинаПарад Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала