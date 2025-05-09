Эксперт оценил участие мировых лидеров в параде Победы в Москве
Ламеса: участие мировых лидеров в параде Победы в Москве нанесло удар по Западу
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Участие мировых лидеров в параде Победы нанесло сильный удар по Западу, мечтавшему изолировать Россию, и доказало, что Россия и ее президент Владимир Путин обладают международным авторитетом и значимостью, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
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"Это далеко не так. Большинство мира уважает и признает Россию как достойного преемника Советского Союза и победителя нацизма во Второй мировой войне", - сказал Ламеса.
По его мнению, это историческое признание является убедительным доказательством того, что Западу не удалось переписать историю, "что мир не верит лжи, которую распространяет Европа, и что в политическом плане Россия и ее президент Владимир Путин действительно обладают авторитетом и международной значимостью, которыми обладают лишь немногие страны и лидеры, причем не только сегодня, но и на протяжении всей истории".
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"Можно сказать, что празднование 80-й годовщины Великой Победы Советского Союза над нацистской Германией представляет собой также и признание новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и ее президента Владимира Путина", - подчеркнул эксперт по международной политике.
Ламеса отметил, что наиболее скандально выглядит тот факт, что попытки переписать историю осуществляются странами, которые в период между войнами были соучастниками роста фигуры Адольфа Гитлера и Германии как страны-агрессора.
"Я думаю, что пришло время сказать этим европейцам, которые пытаются переписать историю, что на самом деле именно у них есть прошлое, которого им следует стыдиться, что им стоит прекратить попытки очернить память тех, кто освободил мир от этой отвратительной машины смерти", - подчеркнул Ламеса.