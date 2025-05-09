https://ria.ru/20250509/parad-2016044734.html

Эксперт оценил участие мировых лидеров в параде Победы в Москве

Эксперт оценил участие мировых лидеров в параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025

Эксперт оценил участие мировых лидеров в параде Победы в Москве

Участие мировых лидеров в параде Победы нанесло сильный удар по Западу, мечтавшему изолировать Россию, и доказало, что Россия и ее президент Владимир Путин... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:32:00+03:00

2025-05-09T14:32:00+03:00

2025-05-09T14:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

германия

москва

владимир путин

адольф гитлер

80-летие победы в великой отечественной войне

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Участие мировых лидеров в параде Победы нанесло сильный удар по Западу, мечтавшему изолировать Россию, и доказало, что Россия и ее президент Владимир Путин обладают международным авторитетом и значимостью, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. По его словам, приезд в Москву мировых лидеров – "сильный удар по притязаниям глобалистского Запада, который мечтал и намеревался видеть Россию изолированной, видеть ее мировым изгоем". "Это далеко не так. Большинство мира уважает и признает Россию как достойного преемника Советского Союза и победителя нацизма во Второй мировой войне", - сказал Ламеса. По его мнению, это историческое признание является убедительным доказательством того, что Западу не удалось переписать историю, "что мир не верит лжи, которую распространяет Европа, и что в политическом плане Россия и ее президент Владимир Путин действительно обладают авторитетом и международной значимостью, которыми обладают лишь немногие страны и лидеры, причем не только сегодня, но и на протяжении всей истории". "Можно сказать, что празднование 80-й годовщины Великой Победы Советского Союза над нацистской Германией представляет собой также и признание новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и ее президента Владимира Путина", - подчеркнул эксперт по международной политике. Ламеса отметил, что наиболее скандально выглядит тот факт, что попытки переписать историю осуществляются странами, которые в период между войнами были соучастниками роста фигуры Адольфа Гитлера и Германии как страны-агрессора. "Я думаю, что пришло время сказать этим европейцам, которые пытаются переписать историю, что на самом деле именно у них есть прошлое, которого им следует стыдиться, что им стоит прекратить попытки очернить память тех, кто освободил мир от этой отвратительной машины смерти", - подчеркнул Ламеса.

https://ria.ru/20250509/parad-2016029285.html

https://ria.ru/20250509/parad-2016020098.html

https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html

россия

германия

москва

аргентина

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