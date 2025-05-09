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Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве
Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве
Американский режиссер Оливер Стоун стал гостем военного парада в Москве в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:41:00+03:00
2025-05-09T13:41:00+03:00
2025-05-09T13:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун стал гостем военного парада в Москве в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Режиссер наблюдал за парадом с одной из трибун, на которой рядом с ним в числе гостей были руководитель администрации президента Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента РФ Николай Патрушев и Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ранее Стоун говорил журналистам, что планирует посетить парад в Москве 9 мая.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Оливер Стоун, Россия, Парад Победы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве
Американский режиссер Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве