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Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве

Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025

Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве

Американский режиссер Оливер Стоун стал гостем военного парада в Москве в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:41:00+03:00

2025-05-09T13:41:00+03:00

2025-05-09T13:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

оливер стоун

россия

парад победы

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун стал гостем военного парада в Москве в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Режиссер наблюдал за парадом с одной из трибун, на которой рядом с ним в числе гостей были руководитель администрации президента Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента РФ Николай Патрушев и Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ранее Стоун говорил журналистам, что планирует посетить парад в Москве 9 мая.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

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