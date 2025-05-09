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Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:41 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/parad-2016029285.html
Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве
Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве
Американский режиссер Оливер Стоун стал гостем военного парада в Москве в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:41:00+03:00
2025-05-09T13:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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оливер стоун
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парад победы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун стал гостем военного парада в Москве в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Режиссер наблюдал за парадом с одной из трибун, на которой рядом с ним в числе гостей были руководитель администрации президента Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента РФ Николай Патрушев и Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ранее Стоун говорил журналистам, что планирует посетить парад в Москве 9 мая.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Оливер Стоун, Россия, Парад Победы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве

Американский режиссер Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГости на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Гости на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Гости на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун стал гостем военного парада в Москве в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Режиссер наблюдал за парадом с одной из трибун, на которой рядом с ним в числе гостей были руководитель администрации президента Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента РФ Николай Патрушев и Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее Стоун говорил журналистам, что планирует посетить парад в Москве 9 мая.
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